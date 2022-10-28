Selçuk Bayraktar: Polonya'ya ilk Bayraktar TB2 teslimatını yaptık

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Türkiye'nin en büyük savunma sanayi fuarı olan SAHA Expo 2022'de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Polonya'ya Bayraktar TB2'lerin teslim edildiğini ve göreve hazırlandığını söyleyen Bayraktar, KIZILELMA'nın çalışmalarının da son sürat devam ettiğini söyledi.

Dünya çapında kendini kanıtlayan İHA ve SİHA'ların öz kaynaklarla üretildiğini belirten Bayraktar "Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan İHA'larla dünyaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir" dedi.

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Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

İnsansız hava araçlarında dünyada kendi sınıfında en iyisini yaptığımızı kabul eder hale geldi. Hedefimiz olan üretim, öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz platform olan, muharip havacılığı kapsayan KIZILELMA'nın uçuşuna hazırlanıyoruz.

"ÜLKEMİZ MİHENK TAŞI HALİNE GELDİ"

Baykar'ın stratejik işbirliği kapsamında imzaladığı anlaşmalar oldu. Fuarın ülkemiz savunma sanayisinin geldiği nokta açısından böylesine büyük bir rağbet görmesi hakikaten ülkemiz adına gurur verici. Ülkemizin mihenk taşı haline geldiği, yaşadığımız dönemde, krizleri değerlendirirsek ülkemizin böylesine jeopolitik, stratejik anlamda önem kazanması bizleri ayrıca milletimizin ferdi olarak gururlandırıyor. Tüm diğer sivil alanlarda da gençlerimiz, teknoloji firmalarımız başaracak.

"SAHA EXPO'YA ASKERİ HEYETLERİN KATILIMI DİKKATİMİ ÇEKTİ"

Askeri heyetlerin katılımı dikkatimi çekti. Dünyanın içinden geçtiği güvenlik krizleriyle dolu dönem ve ülkemizin ne kadar önemli bir rol oynadığına bağlıyorum. Teknolojileri geliştirme açısından dünyanın bir anlamda göz önünde sergilenmesi açısından o sebepten dolayı bu kadar büyük rağbet gördüğünü değerlendiriyorum.

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Savunma sanayi çok önemli bir kısım. Savunma sanayinden diğer sivil alanlara teknolojinin yığılmasını hedefliyoruz.

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"KIZILELMA'YA BÜYÜK ÜLKELERDEN TALEP VAR"

Baykar'ın son 20 senelik İHA serüveninde tüm gelirlerin yüzde 75'e yakını ihracattan geliyor, geçtiğimiz yılda yüzde 98 olarak gerçekleşti. Bugüne kadar 5 ülke ile AKINCI ihracat sözleşmesi imzalandı. KIZILELMA daha uçmadı, büyük ülkelerden talep var. Sadece kendi öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız şekilde programı ilerletiyoruz.

"SİHA'LAR PARADİGMA DEĞİŞTİRİCİ UNSUR OLDU"

SİHA dünyasındaki ilk göz ağrımız Bayraktar TB2. Kendi sınıfının çok önemli noktasında bulunuyor. Paradigma değiştirici en önemli unsur oldu. Karabağ'da Suriye'de Libya'da Ukrayna'da yaptıklarıyla tüm dünyanın dikkatini çekti. SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı diye dünya tarihine girmiş oldu. Bayraktar TB3 ve KIZILELMA'nın geliştirmesiyle uğraşıyoruz. Muharebe tarihinde devrim yapacaklar, tarihe not düşelim.

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"TÜRKİYE İHA'LARLA DÜNYAYA DAMGASINI VURDU"

Türkiye'nin özellikle havacılığın geleceği olan İHA'larla dünyaya damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Dünyada ilk 3 ülke arasına girmiş olduk. TSK konunun uzmanı olarak dünyada bir numara diyebiliriz. Bu bir yarış, sürekli inovasyon yaparsak bu yarışta liderliğimizi sürdürebiliriz. Herhangi bir gevşeklik, yavaşlama bu yarıştaki liderliği kaybetmeye neden olabilir.

Kendi teknolojilerini üreten Türkiye hedefiyle Teknofest'i düzenledik. Geleceğin yüksek teknolojileri geliştirilsin hayaliyle kurguladık. Kendi girişimlerini kurup dünyaya damga vuracak teknolojileri kuracak olmaları bize gurur verir.

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"POLONYA'YA İLK Bayraktar TB2 TESLİMATLARI GERÇEKLEŞTİ"

Polonya'ya bugün teslimatımız gerçekleşti. İlk sistemin teslimatı gerçekleşti. Polonya Savunma Bakanı 'Bayraktarlarımızı bekliyoruz' diye sosyal medyadan duyurdu. Göreve hazırladık. Teslimat gerçekleşti.