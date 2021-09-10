Selçuk Bayraktar: İHA’lara gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruz

​​​​​​​Bayraktar, şöyle konuştu:

10’DAN FAZLA SÖZLEŞME

“İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Özellikle İdlib ve Azerbaycan Karabağ harekatlarından sonra bu ilgi çok arttı. Hatta Bayraktar TB2 için ‘zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz’ diyebilirim. Baykar bu sayede gelirlerinin yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde ediyor. Şu ana kadar imzalanmış 10’dan fazla sözleşme var. Bunların bir kısmının ihracatı da gerçekleşti. Diğer taraftan Akıncı’ya da çalışıyoruz. Akıncı’nın ilk teslimatını gerçekleştirdik. Ona da yoğun bir ilgi var. Şu anda Bayraktar TB2 alan her yerden, ihracat sözleşmesini imzaladığımız her yerden, artı başka ülkelerden de ilgi olduğunu görüyoruz. Biz de bir yandan Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz.”

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