Selçuk Bayraktar İDEF 2023'ü gezdi: Eserleri bir arada görmek bizler için gurur verici

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İDEF 2023 fuarını gezen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ”Ülkemizin milli savunma sanayiinin geliştirdiği eserleri bir arada görmek bizler için her zaman gurur verici. Bunu TEKNOFEST'te de milletimizle paylaşıyoruz. Tüm milletimizi TEKNOFEST’e de bekliyoruz” dedi.



Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2023) kapılarını ziyaretçilere açtı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da fuarı gezdi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de eşlik ettiği Bayraktar, HAVELSAN’nın uçuş eğitim simülatörüne binerek, stantları gezdi. Vatandaşları TEKNOFEST'e davet eden Selçuk Bayraktar, ”Ülkemizin milli savunma sanayiinin geliştirdiği eserleri bir arada görmek bizler için her zaman gurur verici. Bunu TEKNOFEST'te de milletimizle de paylaşıyoruz. Şu anda dünyadan yoğun bir ilgi var. Onu da gözlemliyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında TEKNOFEST'i hem İstanbul’da, hem Ankara’da, hem İzmir’de düzenleyeceğiz demiştik. İstanbul’u başarı ile tamamladık, inşallah Ankara’da devam edeceğiz. Sonra da İzmir gelecek. Tüm milletimizi TEKNOFEST’e de bekliyoruz” dedi.