Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek

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Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) tarafından düzenlenen programda Azerbaycanlı Türkiye Mezunlarıyla bir araya geldi. Programa Selçuk Bayraktar’ın yanı sıra Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, YTB Başkanı Abdullah Eren, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, şehit aileleri ve Türkiye’de mezun olan Azerbaycan vatandaşları katıldı.

“BU İLİŞKİYİ HER ALANDA GÜÇLENDİRMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunması ve şehitlerin anısına saygı duruşuyla başlayan programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye burslarını veren kurum olarak YTB’nin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin geliştirilmesini çok ciddi katkılar sağladıklarını belirtti. Eren, bugüne kadar Türkiye’de mezun olan 7 binden fazla Azerbaycanlının olduğunu ve bu mezunların Türkiye’ni temsil ettiklerini sözlerine ekledi. Türkiye ve Azerbaycan’ın tek millet, iki devlet olduğuna vurgu yapan Eren, “Bu ilişkiyi her alanda güçlendirmek boynumuzun borcu. Çok müsait bir zaman var. Tarih böyle fırsatlar her zaman bizim elimize vermez. Karabağ Zaferiyle iki toplum arasındaki ilişkilerde muazzam bir düğme ivme yakalandı. Bunu mutlaka ve mutlaka devam ettirmemiz lazım” dedi.

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“ZAFERİN SİMGESİ ŞUŞA’DA, ŞEHİTLERİN RUHLARINI ŞAD ETMEK İÇİN SAĞLAM BİR MUKAVELE İMZALANDI”

Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ide, Türkiye ve Azerbaycan’ın tarihteki birlikteliklerinin Şuşa Beyannamesi ile taçlandırıldığını belirterek “15 Haziran 2021 tarihinde cumhurbaşkanlarımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Şuşa’da, zaferin simgesi Şuşa’da, şehitlerin ruhlarını şad etmek için sağlam bir mukavele imzalandı. SİHA’ların, İHA’ların ve diğer helikopterlerimizin kamerasını bile vermekten imtina eden küresel güçler vardı. Bugün onlara ihtiyacımız yok. Bugün artık Türkiye ASELSAN’la bu ihtiyacımızı da karşılamaktadır. Biz, teknolojimizi de üretebilen ve dolayısıyla sağlam, bölgesinde dünyada etkili ve söz sahibi olan bir noktaya geldik. Bunu daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Karabağ Savaşı’ndan sonra Türk ve Azerbaycan diasporalarının birbirine daha da yakınlaştığını vurgulayan Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov, Azerbaycan’la Türkiye arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin temelinin 100 yıldan fazla bir tarihi kapsadığını kaydetti.

“İLK DEFA BU CAN KARDEŞLERİMİZİN BULUNDUĞU AZERBAYCAN’DA OLSUN İSTEDİK”

TEKNOFEST’in önce İstanbul daha sonra Türkiye’nin sınırlarını aştığını belirten Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Yurtdışında bir TEKNOFEST düzenleyeceksek ilk defa bu can kardeşlerimizin bulunduğu Azerbaycan’da olsun istedik ve o vesileyle onun tanıtımı ile alakalı, ondaki yarışmaları tanıtımı ile alakalı dün Azerbaycan’a geldik, toplantısı yapıldı. İnşallah bu tarih boyunca geliştirdiğimiz bu dostluk ve kardeşlik inşallah bu gibi etkinliklerle devam eder. Pozitif bilimin metodolojisini dahi kurgulayan bir medeniyetin çocuklarıyız ama maalesef bu öncülüğümüzü 17. yüzyıldan sonra gerekli dönüşümü sağlamadığımızdan ve hatta belki bugün de, belki bir problem olarak içimizden yaşattığımızdan batının daha önde olduğunu görüyoruz, bir çok teknoloji ve bilim alanında. Ama inşallah bu dönüşümün de mümkün olabileceğini yeni nesillerle birlikte, bakış açımızı değiştirmemizle birlikte bunu bir seferberlik gibi görerek mücadele edersek olabileceğinin biz ümit ediyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bu alanda hayatımızı vakfetmiş ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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“TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİ’DE DÜNYADA BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan izin alarak İHA’ların kendilerine ait özel yazılımlarını eklediklerini belirten Bayraktar, “Bizim ona yüklediğimiz anlam, bizim için çok kıymetli ve gelecekte nesillerimiz, sonradan gelenler niye yaptığımızı görsünler diye bizler bir şeyler yazdık. Cumhurbaşkanımızdan da rica ettik. Çünkü, Türkiye’deki Savunma Sanayi’deki Millileşme Vizyonu’nun en büyük destekçisi kendisi oldu. Türkiye, bugün kendi bölgesinde, dünyada bağımsızlığımız için çok önemli bir noktaya geldi Savunma Sanayi’de” dedi.

“ŞUŞA’DA BİR YARIŞMA DÜZENLEMEKLE ALAKALI BİR FİKİR VAR”

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Programdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk Bayraktar Bayraktar TB2 ve diğer İHA’ların teknolojilerini geliştirilmesiyle ilgili girişimlerinin olacağını belirterek, “Bakım, işletme değil teknolojisiyle ilgili alakalı. Çünkü bunlar yüksek teknoloji yazılımlarla uçan uçaklar ve ne kadar yazılımları ileri olursa o kadar kabiliyetleri fazla oluyor. Bu alanda çalışmak üzere inşallah bir girişimimiz olacak, teknoloji girişimi” diye konuştu.

TEKNOFEST’in lansımanı için Azerbaycan’a geldiğini vurgulayan Bayraktar,“17 Şubat’a kadar geleceğin SİHA’larını, İHA’larını, uzay araçlarını, sivil alandaki teknolojide, BİO teknolojide girişimlerini yapacak, teknolojinin şampiyonlarını yetiştirecek TEKNOFEST Azerbaycan’ın gençleri için geldik. Bakü’de düzenlenecek. Şuşa’da bir yarışma düzenlemekle alakalı bir fikir var. Bir yarışmanın isimi Şuşa. Teknolojinin şampiyonlarını takımlarını kurup başvurularını yapmalarını bekliyoruz. 17 Şubat’a kadar, 17 Şubat son başvuru tarihi” diye konuştu.

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“TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VE ASAN’IN KURDUĞU BİR TEKNO PARK’TA BİR FAALİYET GÖSTERME HEDEFİMİZ VAR”

Azerbaycan’da Bayraktar BT-2 ve İHA’ların bakımı ve işletmesinin dışında içindeki yüksek teknolojini geliştirecek bir girişim yapmayı planladıklarını belirten Bayraktar, “Teknoloji Bakanlığı ve ASAN’ın kurduğu bir Tekno Park’ta bir faaliyet gösterme hedefimiz var. İnşallah en yakın zamanda o da hayata geçecek. Bunun yanında teknoloji girişimlerine mentörlük ve destek sağlayacak kurumlarda kurmayı hedefliyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ASAN’la birlikte Azerbaycan’ın da ilk ‘dene, yap’ını da inşallah yakın zamanda açılacak. Bunun yanında bilim merkezi de açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.