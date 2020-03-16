Selcen Gür Sigorta Brokerleri Derneği başkanı oldu

Derneğin kuruluşunun 29. yılında ilk kez kadın başkan seçilmesini değerlendiren Doğan Sigorta Brokerlik CEO su Selcen Gür ‘Seçimli genel kurulumuzda bizleri sevindiren iki gelişme yaşandı. Birincisi, ilk kez yönetim kurulumuzda çoğunlukkadın üyelerden oluşuyor, ikincisi de ilk kez derneği bir kadın başkan temsil ediyor’.



Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanlığı’na seçilmeden önce dernekte yönetim kurulu üyesi ve iletişim komitesi başkanı olarak çalışan Gür ‘Bizler sigorta brokerleri olarak sigortalıları temsil ediyoruz. Mesleki misyonumuzrisk yönetimini yaygınlaştırmak, en iyi uygulamaların benimsenmesi için sigortalılara brokerlik faaliyetlerini ve artı değerlerini tanıtmak. Bununla birlikte dernek olarak misyonumuz ise brokerliğin ortak amaçları doğrultusunda kural ve standartlarını belirleyip uygulamak ve kurumlar tarafından tanınmasını ve tercih edilmesini sağlamaktır’ dedi.



200 binden fazla bireye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan sigorta sektöründeki kadın çalışan sayısının diğer sektörlerden daha yüksek olduğunu ifade eden, aynı zamanda da Kagiderüyesi olan Selcen Gür ‘Kadın çalışan sayısının fazla olması elbetteki bizlere gurur veriyor. Dileğimiz kadınların sayısının sadece istihdamda değil en üst düzey pozisyonlarda da artarak çoğalması. Umarım Sigorta Brokerleri Derneği olarak diğer kurum ve kuruluşlara örnek oluruz ve yönetim kurullarında kadınların sayısının arttığını görürüz.’ şeklinde konuştu.