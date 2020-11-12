Sel mağdurlarına 144 konut yapılıyor

Özellikle Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi. 5’i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, işyerlerini açarken, yaşam normale döndü. Yaraların sarıldığı Dereli’de, afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilecek 144 konutun altyapı ve yapım ihalesinin ardından temel atılıp, yapım çalışmaları başladı. İlçede yapılacak konutların 7 aylık bir sürede tamamlanması bekleniyor. Şehir siluetiyle uyumlu yeni konutlar az katlı olacak.