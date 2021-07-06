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Ekonomi
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:58 | Son Güncelleme:

Sel kapanı yaptırılacak

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Sel kapanı yaptırılacak

DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nce Trabzon-Akçaabat Yayla Dere Vadisi Islahı, Hıdırnebi Sel Kapanı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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