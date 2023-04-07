Sel felaketinin izleri siliniyor... Giresun’a 1.5 milyar TL yatırım

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde vatandaşın yaralarını hızlıca sarmak ve hayatı normale çevirmek adına yeni konut ve işyerlerini bir yıl içerisinde teslim etme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Bu illerden birinin de Giresun olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “22 Ağustos 2020’de yaşanan sel felaketinin ardından hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde, sel felaketinin yaraları hızla yapılan çalışmalar sayesinde sarıldı” dedi. İl genelinde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 proje yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Giresun’da TOKİ eliyle; 3 bin 764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor” dedi.





Haberin Devamı

Sel felaketi sonrası Giresun’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

* “Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri gerçekleştirildi.





Haberin Devamı

* Dereli ve Kuşluhan Mahalleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 adet ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlandı. Teslim işlemleri de gerçekleştirildi.

* Tirebolu ilçesi Sekü köyü ve Espiye ilçesi Adabük Mahallesi’nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle devam ediyor.

* Çaldağ Mahallesi’nde dönüşüm kapsamında 24 konut ve 19 işyerinin yapımı tamamlandı ve teslim aşamasında.





* Espiye ilçesinde rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına devam ediliyor.”

TESLİM EDİLDİ

Giresun’da sel felaketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent’te 369 konut inşa edildiğini belirten Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm konutlar hak sahibi Giresunlu, vatandaşlara teslim edildi. Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da da inşa edilen 250 ahırlı köy evinin yapımına da devam ediliyor. Bakanlık olarak, ‘Dereli’yi yeniden ayağa kaldıracağız’ sözüyle bugün Yeni Dereli Projesi kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımına tüm hızıyla devam ediliyor. Dereli ilçesi Jandarma Komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanmış olup 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulacak” ifadelerini kullandı.





Haberin Devamı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020-2022 yılları arasında afet bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

* “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya’da toplam 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı.

* İzmir’deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.





* 23 Kasım 2022’e meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

* Kastamonu ve Sinop’ta 1265, Rize’de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dahilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı.

Haberin Devamı

* 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.





* Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konut, işyeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023’te teslim edilecek.”

DAR GELİRLİYE SOSYAL KONUT

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Giresun’da 1.550 konut ve 2 bin konut amaçlı altyapılı arsa dar gelirli vatandaşlara sunuldu. Söz konusu konut ve arsaların kura çekim işlemleri de tamamlandı.

BİLİM İNSANLARI BİR ARAYA GELECEK

Haberin Devamı

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nın üçüncüsünün bugün İstanbul’da gerçekleşeceğini ve deprem bölgesinde yapılan saha incelemelerinin masaya yatırılacağını belirten Bakan Murat Kurum, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı kapsamında 158 bilim insanımız, uzmanlarımız ve 13 kurulumuzdan oluşan Bilim Kurulu üçüncü kez İstanbul’da toplanıyor. Yükselen Anadolu, Kalkınma Öncelikli Kentleşme (KÖK) ve Ulusal Risk Kalkanı projelerimiz, Türkiye’nin, İstanbul’un ve 11 ilimizin direncini yükseltecek, çehresini değiştirecek ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak bir çözüm reçetesi olacak” dedi.