Sel bölgesine avans ödemesi

TSB, bir açıklama yaparak, sel felaketinin yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına tüm şirketlerin mutabakatı ile tavsiye kararları alındığı belirtti.

Bu kapsamda, valilikler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçlerinin hızlandırıldığına değinilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylıkların sağlanması kararlaştırılmıştır. Teminat dâhilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödenmesi yönünde karar alınmıştır.”

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