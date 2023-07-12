×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Sel#Prim
Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 12:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı Karadeniz'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini söyledi.

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Işıkhan#Sel#Prim

BAKMADAN GEÇME!

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması
Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı

Bir felaketten ilham alındı, Bill Gates yüz binlerce dolar bağışladı... Bilim insanları ikiye bölündü: İklim değişikliğinin çaresi bulutlarda mı?

#Jeomühendislik
Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık