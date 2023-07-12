Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.