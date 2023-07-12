Sel bölgesinde prim ödemeleri erteleniyor

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 12, 2023
Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/P6RNDbYDZF