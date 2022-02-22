Sektörel güven endeksleri açıklandı

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Sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü. TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2022 verilerini yayımladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Şubat 2022



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2022





