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Sektörel güven endeksleri açıklandı

#Sektörel Güven Endeksleri#Güven Endeksi#Ekonomianasayfa
Sektörel güven endeksleri açıklandı

TÜİK, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayı verilerini açıkladı.

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Sektörel güven endeksleri hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü. TÜİK Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Şubat 2022 verilerini yayımladı.

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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Şubat 2022

Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Şubat 2022

Sektörel güven endeksleri açıklandı

 

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#Sektörel Güven Endeksleri#Güven Endeksi#Ekonomianasayfa

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