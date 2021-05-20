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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Sektör temsilcileri turizm sezonundan umutlu

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Sektör temsilcileri turizm sezonundan umutlu

Turizmciler çok geç kalmadan normalleşmeye dönülmesi halinde sektörde hedeflerin tutturulabileceğini belirtiyor. Sektör temsilcileri temmuz, ağustos ve eylülde otellerin dolmasını bekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşüşe geçmesi, turizmde sezon hedeflerinin yakalanması konusundaki beklentiyi artırdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, AA muhabirine, Kovid-19 salgını konusunda geçen yıl edindikleri tecrübelerle otellerin yeni sezona hazır olduğunu belirtti.
Bu sezon daha çok Polonya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen turistleri konuk etmeye başladıklarını ifade eden Özden, diğer Avrupa ülkeleri pazarlarında ise şimdilik durağanlık olduğunu aktardı.

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Vaka sayılarının düşüşe geçmesi konusunda herkesin birlikte mücadele etmesi gerektiğini aktaran Özden, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 5 bin vaka hedefine inebilirsek, Avrupa ülkeleri seyahat kısıtlamalarından Türkiye'yi muaf tutacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri turizm sezonundan umutlu

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden

"BU SENE BİRAZ DAHA SON DAKİKA SATILARIYLE GİDECEĞİZ"

Özden, tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'ye gelme konusunda endişelerinin olmadığını gözlemlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Eski misafirlerimizle maille iletişim halindeyiz. Daha önceden rezervasyon yaptıranlar var. Geçen sene gelemeyip rezervasyonlarını bu yıla devredenler var. Herkes Türkiye'ye gelmek istiyor. Tatili ve seyahati insanlar çok özledi. Uçak bileti alıyorlar, sonradan iptal oluyor, tur satın alıyorlar, iptal oluyor ve tatil programları değişiyor. Birçok insan da açıkçası rezervasyon için şu an bekliyor. Biraz daha normalleşsin istiyorlar. Oteller tamamen hazır. Sektör çok hazır ve çok dinamik."

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Turizmde hedef yüzde 100 artışla 34 milyon turist

Sektörde şu an belirsizliğin olduğunu kaydeden Özden, bu sene son dakika satışlarının daha çok olmasını beklediklerini söyledi.

Tam kapanma uygulamasıyla vaka sayılarının düşmesinin turizm sezonu için umut verici olduğunu belirten Özden, vaka sayıları düştükçe rezervasyon sayısının çok daha hızlı artacağını düşündüklerini ifade etti.

Özden, "Vaka sayıları düşerse sezonun haziranın ortalarına doğru toparlanacağını ve 2020'den daha iyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Sayın Bakanımızın '20 milyar dolar turizm geliri, 30 milyon kişi' şeklinde koyduğu bir hedef vardı. Normalleşmeye çok geç kalmadan dönersek bu rakamları yakalayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri turizm sezonundan umutlu

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar

"BİZ HAZIRIZ VE MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise "17 günlük tam kapanmanın ardından ümidimiz arttı çünkü vaka sayıları gerçekten düştü fakat beklediğimiz rakamlara daha tam ulaşmadı. Bu pandemiden kurtulmamız lazım. Temmuz, ağustos ve eylülde hareketlenme bekliyoruz. Bu 3 ayda iş yaparsak en azından masraflarımızı çıkarırız. Otellerimizin bir kısmı haziran başında açılacak. Biz hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Bu 3 ayda otellerin dolacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor
Turizm sektörü bu sezon daha fazla turist bekliyor

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