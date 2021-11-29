‘Şehrimiz için çalışıyoruz’

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HÜRRİYET Gazetesi’nin Afyonkarahisar’da düzenlediği ve yoğun bir katılımın olduğu Ekonomi Zirvesi’nde Afyonkarahisar ve şehrin dünyada tanınmasını sağlayan mermer konusu ele alındı. Zirvenin sponsorluğunu Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, İscehisar Belediyesi, Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği, İsjet AŞ ve Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üstlendi.

Akrones Thermal & Spa Hotel’de düzenlenen zirvede Afyonkarahisar’ın 620 tescilli konağıyla, 3 bin yıl geçmişe giden tarihi ile kadim bir kent olduğununun altını çizen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar’ın konumu itibarıyla 81 il içinde, uzaklığı 1 saatle 3.5 saat arası 20 ile ulaşım sağlayabilen ender illerden biri olduğuna dikkat çekti. Zeybek, “Bugüne kadar hak ettiğimiz yere gelemedik. İnşallah bu toplantılar öncülük edecektir. Spor ve tarih turizminde öncüyüz. Hayvancılıkta da çok ilerideyiz. Türkiye yumurta borsasını belirleyen tek iliz. Mermer sektöründe 450’ye yakın işletmeyle Afyon ekonomi ve ticaretine, ihracatına çok büyük katkı sağlayan bir sektör mermer sektörü” dedi.

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AKM’NİN MERMERİ AFYON’DAN

Mermerin, şehrin en temel istihdam ve üretim alanlarından biri ve lokomotif sektörü olduğunu belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, “Mermer, adımızı taşa kazıdığımız sektörlerden bir tanesi. Bu açıdan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde mermer çıkarılıyor ama bu mermerlerin belki yüzde 70’ini Afyonlu iş adamlarımız çıkarıyor, buraya getirip işliyor. Bütün ulusal projelerde Afyon mermeri ve Türkiye mermerini kullanmasını birçok defa ilettiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermişti. En son Atatürk Kültür Merkezi de Afyonkarahisar’dan giden mermerle yapıldı. Bu açıdan da buradaki şirket ve çalışanlarını kutluyorum” diye konuştu.

‘POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK’

İRFAN Celal Engin de panelde yaptığı konuşmada şu konulara dikkat çekti: “Türkiye’de mermer konusunda çok ciddi potansiyel var. Teknolojide yaşanan sıçrama ile ihracatta da bir artış yaşandı. Çevreye etki bakımından diğer madenlerle mermer karıştırılmamalı. Buraya da vurgu yapmak gerekiyor. Afyon da mermer bakımından çok ciddi bir potansiyele sahip. Afyon, mermer için bir okul gibi, bir yaşam biçimi aslında. Afyon’un kendine has çok özel taşları var. Bunlar biraz ziyan edilmiş gibi. Madenler tükenebilir kaynaklardır. Bunları en ekonomik şekilde üretmeli ve satmalıyız. Günlük kâr kaygısı olmamalı”

‘ÜRETİCİLER PLANINI İYİ YAPMALI’

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DÜNYANIN yaklaşık 2 yıldır pandemi sürecinden geçtiğini, her ne kadar belli mesafeler kat edilse de artçı şoklar yaşandığını vurgulayan Sefer Levent, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya derin bir enerji krizinde. Özellikle Çin’de yaşanan enerji krizi nedeniyle fabrikalar tam kapasite çalışamıyor. Bu da dünyada tedarik konusunda büyük sorunlar yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan bu durumun Türkiye için bazı fırsatlar yaratabileceğini söylemeliyiz. Türkiye, Avrupa’ya yakınlığı, üretimdeki kabiliyeti ile tedarik noktasında ön plana çıkabilir. Ancak dünyada enflasyon ve faiz makasının açıldığını da hatırlatmalıyız. Maliyetler yükseliyor. Üreticilerin plan, programını iyi yapması dünyada yaşanan kriz döneminde ön plana çıkmalarını sağlayabilir.”

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İSTİHDAM VE İHRACAT

HÜRRİYET Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan üstlenirken, panelde yer alan konuşmacılar şu isimlerden oluştu. Tüm Mermerciler Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Demirel, Ege Maden İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Celal Engin ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent. Afyonkarahisar’ın, mermerin başkenti olduğunu kaydeden Ekrem Demirel, “3 bin yıldır bu şehirde mermercilik faaliyeti yürütülüyor. Dünyanın pek çok önemli eserinde de Afyonkarahisar’dan çıkarılan mermeri görmek mümkün. Mermer, Afyonkarahisar için hem istihdam ve üretim, hem de ihracat anlamında çok önemli bir yere sahip” dedi.

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KİŞİ BAŞI MERMER TÜKETİMİ ARTMALI

KİŞİ başı maden tüketiminin gelişmişliğin ölçüsü olduğunu belirten İbrahim Alimoğlu, “Avrupa’da kişi başı maden tüketimi 18 ton civarındayken, Türkiye’de 8 tondur. Bunun arttırılması gerekiyor. Afyon olarak hayatımız mermerden oluşuyor. Üretim, istihdam ve ihracat katkısı yapıyoruz. Ancak dış etkenler ve yayılan hatalı bilgilerden dolayı zorlanıyoruz. Bu açıdan yetkililerden destek bekliyoruz. Sektör olarak her ne kadar Enerji Bakanlığı ile muhatap olsak da 8 bakanlıktan izin almamız gerekiyor. Türkiye’deki ormanların yaklaşık yüzde 2’lik kısmını kullansak da bu konuda da farklı bilgiler yayılıyor. Maden sektörü olarak ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. Sektör olarak daha fazla katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

MERMER ve doğal taşın Türkiye’de ve özellikle Afyon’da büyük bir değere sahip olduğuna dikkat çeken Muharrem Çakmak, “İscehisar ilçesinin nüfusu 25 bin. Bu nüfusun yüzde 90’ı mermer ve mermere dayalı sektörde çalışıyor. Mermerin ne kadar önemli olduğunun çok büyük bir göstergesi. Mermer sektörü ve doğal taşlar ülke ekonomisi için de çok değerli. Biz de doğal taşların en iyi şekilde çıkarılarak işlenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Son 10 yılda mermer sektörü taşın değerini arttırıyor. Atıkların değerlendirilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Konya’da bu firma atıklardan gübre üretmeyi başardı” dedi.

‘MAKİNE ÜRETİP İHRAÇ EDİYORUZ’

AFYON’un sadece mermer üretiminde değil, mermer makinelerinde de çok iyi noktada olduğunu dile getiren Ahmet Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Afyon’da mermer makinelerini üretiyor ve ihraç ediyoruz. Örneğin İscehisar’da iş insanı Şuayp Demirel 350-400 bin Euro’ya ithal edilen kaya kamyonlarını üretmeye başladı. İscehisar ve Afyon makine üretimde dünyayı yakaladı. Tüm bunların dışında hem mermer üretimi hem de mermer makinesi üretiminde iyi noktada olsak da çeşitli sorunlar yaşanıyor. Örneğin değerli madenlerle, stratejik madenlerle, doğal taşların birbirinden ayrılması gerekiyor. Böylece mermer üretimi ve ihracatı hızlanacaktır. Bugün bizim ihracatçılarımız dünyanın en önde gelen ülkelerine, devlet başkanlarının konutlarına saraylara, en modern yeni binalara Afyon mermeri gönderiliyor. Eğer destek görürsek çok daha iyi başarılar elde edebiliriz. Son olarak döviz konusunu da ele almak gerekiyor. Döviz kurlarındaki oynaklık ihracatçıyı zorluyor. İhracatçı için sabit kur belirlenmesi işleri kolaylaştıracaktır.”

ABD’DEN İLGİ BÜYÜK

Son 10 yılda Çin’deki büyük inşaat atılımı ile blok mermer ihracatının arttığının altını çizen Faik Tokatlıoğlu, “Orada çıkan hammadde yetmediği için Çin devleti destek verdi. Türkiye’deki ihracatçılar da bu alana yöneldi. Ancak işlenmiş ürün satma konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu alanda da bir iyileşme olduğu gözüküyor. ABD’de birçok sektör durma noktasında. Tedarik sorunu var. Ekonomiyi canlandırma programları hazırlanıyor. Türk ihracatçısı için de bir fırsat olacaktır. Moda konusu da çok önemli. Burada İtalyanların öncülüğü olsa da ABD’de Türk taşlarına büyük ilgi var. Buradan bize önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Son olarak Afyon’un ihracatı konusuna da değinmeliyim. Afyon’un ihracatı 200 milyon dolar olsa da, ihracatçılar aracılığıyla satılan ürünler de dahil edildiğinde rakam 500 milyon doları buluyor” diye konuştu.