Şehitlere 19 ilde tören

TOKAT

Uzman Çavuş Adem Akın için Uğrak Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Sağanak yağmur altında yapılan törene tüm köy halkının yanısıra çevre ilçe ve illerden gelenler de katıldı.

HATAY

Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25) için Akcurun Mahallesi’nde tören düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hatay Valisi Rahmi Doğan da saf tuttu. Şehidin annesi Zahide ve babası Muhsin Yıldırım oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Şehit Emin Yıldırım nişanlıydı.

GAZİANTEP

Uzman Onbaşı Selim Nergiz için Nurdağı ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin babası Mehmet Ali, annesi Gülistan ve 4 aylık hamile eşi Fatma Nergiz gözyaşı döktü. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

m Uzman Onbaşı Veysel Günay (27) için Boğaziçi Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet, babası Genco’nun yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve binlerce kişi katıldı. Şehidin eşi karnındaki bebeğini okşayıp “Kızımızı neden bırakıp gittin” diye ağladı.



MERSİN

Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel (24) için Erdemli ilçesindeki Ulu Camii’nde, Uzman Onbaşı Osman Ak (23) için Silifke ilçesindeki Göksu Park Anıt Meydanı’nda, Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (22) içinse Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii’nde tören yapıldı. Şehit Akay’ın annesi Kezban Akay, oğlunun tabutu başında saygı nöbeti tutarken gözyaşlarını tutamayan bir askerin yüzünü sildi.

ADANA

Uzman Çavuş Selman Cankara (26) için Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu Uygar, cenazede yakınlarının kucağında hiçbir şeyden habersiz çevreyi izledi. Şehidin kız kardeşi Fatma Cankara da askeri üniforma giyerek törene katıldı. Babası Adil Cankara, annesi Döndü Özgüner ve eşi Semra Cankara şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

OSMANİYE

Uzman Onbaşı Batuhan Tank (23) için, 1977 yılında memleketi Kadirli ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan gece bekçisi dedesinin isminin verildiği Cemalpaşa Mahallesi’ndeki Şehit Yaşar Tank Camii’nde tören düzenlendi. Cenazede şehidin nişanlısı Nida Demirezer, “Yıkılmayacağım, dik duracağım” diyerek ağıt yaktı.

AFYONKARAHİSAR

Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin (35) için Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tören düzenlendi. Annesi Arzu Şahin, “Sarı kuzum” diyerek ağlarken, şehidin 2 yaşındaki kızı Yasemin de babasının tabutunun başından ayrılmadı. Yetişemeyenler için şehidin cenaze namazı iki kez kılındı.

TEKİRDAĞ

Uzman Onbaşı Nihat Kara (25), Uzman Onbaşı Recep Bekir (24) ve Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er (21) düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenaze törenlerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

ADIYAMAN

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25) için Fatih Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Orhan’ın naaşı, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

KAYSERİ

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24) için Develi ilçesindeki Çarşı Camii’nde tören düzenlendi. Anne Penbe Taşöz törende, “Dün akşam bana çok güzel göründün oğlum. Sen ‘ağlama’ diyordun, bak ağlamıyorum. Seni asker selamıyla uğurluyorum evladım” diyerek şehit oğluna veda etti.

UŞAK

Uzman Çavuş Ali Turgut için Banaz ilçesinin Büyükoturak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kar yağışı altındaki törende şehidin kardeşi Mehmet Turgut, “Nasıl kıydınız ağabeyime” diye feryat etti.

KONYA

Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) için Karşıyaka Camii’nde tören düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın da katıldığı törende, şehidin annesi Döne Olgun “Bayram’ım bugün senin bayramın, Bayram’ım, al bayraklara büründün” diye ağladı. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı Ayca Savrin de tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

SAMSUN

Uzman Onbaşı Tayfun Peker için İlkadım ilçesindeki Büyük Cami´de düzenlenen törene, şehidin ailesi, yakınları, mülki ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı. Oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılan şehit annesi Menşure Gürdal, “Kalk annem gidelim evimize. Karagözlüm, gel oğlum” diyerek, ağıt yaktı.

BİNGÖL

Astsubay Muharrem Ögütçü (25) için memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Ulu Cami’de tören düzenlendi. Namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, teröre lanet sloganları eşliğinde Suçatı köyünde toprağa verildi. Cenazede anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü’yü yakınları teselli etti.

ANTALYA

Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz için Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi’nde tören düzenlendi. Anne Fatma Korkmaz yanındakilere, oğluyla en son 25 Şubat günü, görüntülü olarak görüştüğünü, şehidin “Anne sınırdan 15 kilometre içerideyiz. Bir kapıyı çaldım açan yoktu” dediğini ağlayarak, anlattı. Anne Korkmaz, “Kapıyı açtılar mı sana oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

İZMİR

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde askeri tören düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Çok sayıda İzmirli de ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek, şehit için dua etti.

KAHRAMANMARAŞ

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ için Ulu Cami’de tören düzenlendi. Şehidin babası Bekir ve kardeşi Mehmet, törene askeri kamuflajla katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Bekir Akçadağ’ın koluna girerek teskin etmeye çalıştı. Şehidin WhatsApp’daki durumuna “Biz bilinmeyenleriz, ansızın gelir ansızın gideriz” yazdığı ortaya çıktı.

ZONGULDAK

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (24) için Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde tören düzenlendi. Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen anne Tülay ve emekli maden işçisi babası Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durdu. Tülay Yılmaz, “Bunu hak etmedin oğlum. Yakışıklı oğlum. Sen benim bebeğimdin. Mis gibi kokuyorsun oğlum. Ben ne yaparım sensiz” diyerek gözyaşı döktü.

EVLİLİĞE GÜN SAYIYORDU

Uzman Onbaşı Emre Baysal (25) üniversitede kamu yönetimi okumuştu. Üniforma hayalini gerçekleştirebilmek için asker oldu. Kırklareli, Mardin ve Resulayn’da görev yaptı. Üniversiteden arkadaşı Ayşe Öztürk’le nişanlıydı. 20 Nisan’da düğün günü almışlar, Sancaktepe’de kiraladıkları evde yaşamanın hayalini kuruyorlardı. İdlib’teki hain saldırıda şehit düştü. Emre Baysal, Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Nuran Baysal ve Konya’da vatani görevini yapan kardeşi Yunus Baysal birbirlerine sarılarak ağladı. Baba Uğur Baysal ise oğlunun tabutunu bir an olsun bırakmadı.



GAZİ DE TÖRENDEYDİ



Aileyle birlikte taziyeleri kabul eden öyle bir isim vardı ki, aynı saldırıda ağır yaralar almasına rağmen hastaneden izin alarak cenazeye gelmişti. Emre Baysal’ın silah arkadaşı ismini söylemek istemedi. Kolunda ve başındaki sargılarla beraber silah arkadaşını uğurladı. Özgür ALTUNCU/ İSTANBUL





CAN KURTARIRKEN ŞEHİT OLDU

Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib’in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular” dediği ambulans, Akay’ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı. İdlib’de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı Mersin’in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı. Toygun ATİLLA

ŞEHİT ATEŞİ ANKARA’YA DÜŞTÜ

İdlib’de hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya´nın acı haberi, Ankara’nın Sincan ilçesinde oturan annesi Kezban Erdemir’e ulaştı. Anne Kezban Erdemir, tek çocuğunu kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Denizli’de yaşayan babası Mehmet Çankaya cenaze töreni için Ankara’ya yola çıktı. Deniz TOKAT/DHA