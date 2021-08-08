Şehitkamil Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi(Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) adresine en geç 24/08/2021 Salı günü saat 16.00’a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir.



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