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HaberlerEkonomi HaberleriŞehitkamil Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak
GeriEkonomi Şehitkamil Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 08.08.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Şehitkamil Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak

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Şehitkamil Belediyesi'ne ait 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak

Mülkiyeti Şehitkamil Belediyesi'ne ait olan 6 adet taşınmaz (işyeri-dükkan) ihaleyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi(Aydınlar Mah. 3063 nolu Cad. No:15/A Şehitkamil/Gaziantep) adresine en geç 24/08/2021 Salı günü saat 16.00’a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ


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