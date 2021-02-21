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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şehit aileleri ve engellilerin elektriği 3 ay kesilemeyecek

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Şehit aileleri ve engellilerin elektriği 3 ay kesilemeyecek
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, bu düzenlemeyle çok önemli yenilikler getirdiklerini vurgulayarak, “Bu yeniliklerden biri düzenlemeyle 65 yaş üstü aboneler, engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğinin 3 ay boyunca kesilemeyecek olması. Burada iki nokta çok önemli.

Birincisi, söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o meskenin abonesi olması. İkincisi de bu düzenlemenin salgın dönemiyle sınırlı olmaması. Salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu imkan söz konusu olacak” diye konuştu.

Yapılan düzenlemeye göre borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacak. Ayrıca faturalara itiraz süresi için de bir düzenleme yapıldı. Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

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