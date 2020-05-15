Şehirlerarası yolculuk için yeni tarife

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirlenen tavan ücret tarifesi katma değer vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak. Buna göre tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 TL, 301-350 kilometre arası 150 TL, 626-700 kilometre arası 175 TL, 701-800 kilometre arası 200 TL, 901-1000 kilometre arası 250 TL tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 TL tavan ücret uygulanacak. Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek. Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.