Şehirler arası korsan taksi… Çeşme 2 bin, Rize 3 bin, Antalya 3 bin 600 TL!

Salgın dönemiyle birlikte toplu taşıma araçlarına talep azaldı. Korsan taksiciler bunu fırsata dönüştürüp, şehirlerarası yolcu taşımaya başladı. Bayram öncesi talebin yoğun olduğu korsan taksiler işi o kadar büyüttü ki, rezervasyonsuz yolcu kabul edilmiyor.



Antalya'dan Muğla'ya, İzmir'den Rize'ye… CNN Türk'ün haberine göre, korsan taksiler artık işi büyüttü. Şehirler arası yolcu taşımaya başladı. Fiyatlar araca, gidilecek yere, kullanılan güzergaha göre farklılık gösteriyor.

FERİBOTLA MARMARİS BİN 800 TL

Diyaloglar pazarlık üzerine gerçekleşiyor.



-Muğla Marmaris'e gideceğiz de, ne kadara götürürsünüz acaba?

-Osmangazi'den mi gideceksiniz feribotla mı?

-Osmangazi'den geçersek ne oluyor?

-Ekstra 500 TL otoban ücreti oluyor, feribotla geçerseniz bin 800 liraya bırakabilirim.





EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ARAMA MOTORLARI



Şehir içi korsan taksilere alışmıştık artık durum farklı bir boyut kazandı. Korsan taksiler şehirlerarası da yolcu taşımaya başladı. Arama motorlarına korsan taksi yazdığınızda liste liste isim isim sayfalar çıkıyor.

REZERVASYONSUZ YOLCU ALMIYORLAR



Bayram öncesi talebin fazla olduğu korsan taksilerde araç bulmak zor. Rezervasyonsuz yolcu alınmıyor. Pazarlık yapılmıyor. Korsan taşımacılık yasalara göre suç. Araçlara 6 bin 700, yolculara ise 446 TL cezası var. Ancak kimi vatandaşlar yine de korsan taksileri tercih ediyor. Tüm denetimlere rağmen, taksilere durakları ve reklamları ile kolayca ulaşılabiliyor.

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