Şehir içi ofis sayısını 71’e çıkarttı

Enterprise Türkiye, herkesin ihtiyacını uygun geniş ürün yelpazesiyle araç filosunu güçlendirirken, ofis yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. 2020 yılında 14 yeni ofis yatırımı yapan firma, ofis sayısını 71’e kadar çıkardı. Filosunda küçük sınıftan kompakt sedanlara, pikaplardan premium SUV ve minibüslere kadar birçok farklı araç bulunan Enterprise Türkiye’nin araç filosu büyümeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren şirketin CEO’su Özarslan Tangün, “Pandeminin başından itibaren sürekli insanlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesiyle çalışmalar yaptık. Her bir aracımızın müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilmesi ve adrese teslimat gibi seçeneklerimiz attığımız öncelikli adımlardı. Seyahat kısıtlamalarıyla birlikte ise ofislerimizi şehir içlerinde yaygınlaştırarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yakından yanıt verdik. Bu doğrultuda, geçen sene 14 yeni ofis açarak ofis sayımızı 71’e çıkardık. Artık havalimanlarının ötesinde birçok şehir içi ofisimizle müşterilerimize çok daha yakınız, onların yanındayız. Tüm bunları yaparken filomuzdaki araç sayısını artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ettik.” ifadelerini kullandı.



LÜKS MODELLER FİLODA

Türkiye’de hiçbir kiralama şirketinin filosunda bulunmayan araçları marka filosuna ekleyerek müşterilere benzersiz bir deneyim yaşattıklarını da sözlerine ekleyen Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Enterprise Türkiye olarak, her bütçeye uygun otomobillerin yanında, elektrikli ve hibrit araçlardan premium araçlara kadar çok geniş yelpazede kiralama seçeneklerimiz var. Türkiye’de başka hiçbir kiralama filosunda olmayan araçları müşterilerimize deneyimletiyor, yeni araç teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Son olarak, Lexus’a ait dünyanın ilk premium SUV’u olan RX modelini müşterilerimizle buluşturmuştuk. Hemen ardından bir başka ilki daha gerçekleştirdik ve Skoda’nın ilk kompakt SUV modeli olan Kamiq’i de filomuza dahil ettik. Böylece, son yıllarda Türk tüketicisinin ilgi gösterdiği SUV modellerle filomuzu büyütmeyi sürdürdük. 2021 yılı içerisinde hem yeni ofis yatırımları hem de yeni nesil araç yatırımları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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