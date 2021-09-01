Sefer Şener CNN Türk'te değerlendirdi: Yukarı revize büyümenin devam edeceğini gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüme kaydetti. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

BÜYÜMEDE İHRACAT ETKİSİ

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, "Bu sabah Moody's Türkiye'nin büyüme notunu 5'ten 6'ya çıkardı. Geçen hafta Fitch büyüme rakamlarını yükseltmişti. Uluslararası kuruluşların tamamı pozitif yönlü revize etmeye başladı. Önemli bir unsur. Bu rakamlar 20'nin üzerinde beklenen bir rakam vardı. Türkiye'nin özellikle sanayi üretimi ve ihracatının aşılama artmasıyla hızlı gelişiyor olması. Büyümede özellikle ihracat kaleminin hızlı artması etkili oldu" dedi.

Avrupa'da da güçlü PMI verilerinin gelmeye başladığını belirten Şener, "İşin bu boyutunu ortaya koymak lazım. Bunun sanayi üretimimizle destekleniyor olması ve ihracatla destekleniyor olması. Aynı zamanda büyüme rakamları tüketimle de destekleniyor. Pandemi dönemindeki hükümet devlet destekleriyle kredi genişlemesi de söz konusu. Tüketimle de büyümeye devam ediyoruz" dedi.

"YUKARI REVİZE BÜYÜMENİN DEVAM EDECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

'Çin'deki de PMI verileri geldi. Çin'de dahil PMI verileri küçülmeyi gösteriyorken özellikle uluslararası kuruluşlar tarafından yukarı revize edilmesi büyümenin devam edeceğini gösteriyor' diyen Şener, "Halka ne zaman yansıyacak soruluyor. Şöyle söyleyelim. Büyüme verileri gecikmeli olarak 3-5 aylık olarak topluma da yansıyor. 719 milyar dolarlar yakalandı pandemiye rağmen gayri safi milli hasılada yansımama durumu yok. Parasal genişlemeler dünyada genelinde enflasyon sorununu dünyaya getirdi" açıklamasında bulundu.

ENFLASYON DÜŞÜK GELECEK

Enflasyon rakamlarına vurgu yapan Şener, "Cuma enflasyon rakamları açıklanacak. Merkez Bankası'nın ve piyasaların beklentisi aşağı yönlü olduğuna göre topluma yansıması mümkün olacak. Topluma yansıyor ama enflasyonun sebep olduğu durumdan dolayı, satın alma gücündeki enflasyondaki değişimlerden dolayı kısa vadeli topluma yansıması mümkün olmuyor" ifadesinde bulundu.

Şener, "Geçen ay enflasyon 18.95'ti cuma 18.70-18.50 gibi daha düşük rakamlar gelecek. Ekim-kasım-aralık ayları için düşüş bekliyoruz. Yüksek gerilemeleri son 3 ayda hissedeceğiz. 2022 başına tekabül edecek. Sevindirici kısım topluma yansıyacak ama ihracat, sanayi üretim bazlı yansıması sevindirici. Sürdürülebilir ve kalıcı olduğunu gösteriyor" dedi.

Uluslararası tahminlere de vurgu yapan Şener, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminleri 5-7 arasındaydı. Şu anda IMF, OECD, Dünya Bankası, Moody's tamamı revize etti. 8'i görüyoruz. Bunda sabırlı olmak lazım. Büyüme rakamlarının topluma yansıması önümüzdeki aylar içinde yaşanacak" dedi.

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