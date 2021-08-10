Sefer Şener CNN Türk'te değerlendirdi: Açılma başladı... Artış devam edecek

Ekonomist Sefer Şener, CNN Türk'te işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Şener'in açıklamaları;

Açıkcası mayıs ayında hem küresel çapta hem de Türkiye ekonomisinde kapanma döneminin yaşandığı bir pandemi dolayısıyla süreç yaşadık. 10 günlük tam kapanma Türkiye'de yaşanmıştı.

Haziran ayında ekonomilerin açıldığını, sürecin hızlı şekilde ekonominin lehine geliştiğini görüyoruz. Makro ekonomik verilerin tamamında görüyoruz. İşsizlik rakamlarında da geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Hem reel sektörü hem de piyasanın beklentisi de buydu. Haziran ayı işsizlik rakamlarının düşük geleceğini biliyordu.

Mayısta 13,2'ydi işsizlik biliyorsunuz haziranda düşüş bekleniyordu. Piyasanın beklentisi yüzde 11 civarıydı. Bugün 2,5 civarında bir düşük gördük.

Bu haziran rakamları. Temmuz ve ağustosta da devam etmesini bekliyoruz. 10.6 seviyesine geldi. Temmuz ve ağustos aylarında bu kadar büyük düşüşler beklemeyiz. Sevindirici olan şu makro veriler iyi geliyor. Ekonomide açılma başladı.

Ekonomideki açılmayla işsizliğin düştüğünü görüyoruz. Yaklaşık olarak 690 bin kişilik yeni istihdam söz konusu. İhracat ve turizme, sezonun açılmasına bağlamak lazım. 296 bin kişi sanayi sektöründe istihdam edilmiş. İhracattaki 200 milyar dolarlık hedefin aşılmış olması bunun göstergesi.

Hizmet sektöründe ciddi bir artış var. Yaklaşık 136 bin kişilik hizmet sektöründe istihdam görüyoruz.

163 bin kişilik tarım sektöründe yeni istihdam söz konusu. Ekonomi haziran ayından itibaren açıldı. İstihdam artışı devam edecek. İşsizlik aşağı yönde gelmeye devam edecek. Biz daha çok hizmet sektöründe istihdam ediyoruz çalışanları. Yaklaşık yüzde 54'ü hizmet sektöründe.

Hizmet sektöründe sanayi sektöründeki artış bizim temmuz ve ağustosa daha iyi bakmamızı sağlıyor.

Genç işsizlikte 0,6 puan gerileme var ama pandeminin etkileri dünyada gidince orada da düzenlemeleri göreceğiz.

Turizm sektörü haziran temmuz ağustos hatta güneyde eylül ayını da kapsıyor. Bundan sonraki süreçte eylül ayına kadar artışın yaşandığını göreceğiz. 10.6 seviyelerinin altını görebiliriz.

Pandeminin en önemli meselesi işsizlik, istihdam meselesi. Tüm devletler aynı şeyi yaptı. Pandemi başlar başlamaz işten çıkarma yasakları, pandemi destekleri sağlandı. Şimdi yeniden açılmalar, normalleşmeler başladı. Veriler olumlu gelmeye başlayınca istihdamda etkilerini görüyoruz. Yapısal olarak rakamlar daha iyiye gidiyor.

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