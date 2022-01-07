Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

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Tüketici elektroniği denilince akla ilk gelen uluslararası fuarlardan CES, iki yıl aradan sonra yeniden fiziksel olarak kapılarını ziyaretçilere açtı ama ne o eski fuarların tadı vardı ne de ziyaretçilerin kalabalığı... Deyim yerindeyse fuara imzasını pandemi attı. Birçok teknoloji ve otomobil devinin arka arkaya yaptığı iptaller sonrasında ziyaretçi sayısının da eski yıllara göre çok daha az olduğunu gözlemledik.

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Her şeye rağmen ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES 2022’ye 100’ü aşkın ülkeden 2 bin 500’e yakın firma katıldı. Fuara katılan markalar en yeni modellerini, gelecekte tüketicilerle buluşturmayı planladığı konseptlerini, vizyon projelerini ve mobilite çalışmalarını dünyanın beğenisine sundu. Yapay zekâ, otonom, mobilite teknolojilerinin yanına bu sene metaverse ve blokchain gibi güncel teknolojiler de eklendi.

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TESLA’DAN CES ŞOVU

CES 2022’nin ilk günü Türkiye’den de heyecanla takip edildi. Yerli otomobil Togg, sedan gövde tipine sahip konsept modelini ilk kez CES 2022’de sergileyerek tüm dünyaya ‘merhaba’ dedi. Fuarda yaşadığımız en ilginç anlardan biri merkezde yer alan Merkez Hol’den Togg’un yer aldığı Batı Holü’ne yaptığımız yolculuk oldu. Birbirine hayli uzak olan iki hol arasına tüneller inşa edilmişti. Bu tüneller arasındaki ulaşım ise ring servisini gerçekleştiren Teslalar aracılığı ile gerçekleştirildi.

Tamamen elektrikle çalışacak olan Togg’a yine tamamen elektrikle çalışan Tesla aracılığı ile gitmemizin yanı sıra fuara da elektrikli araçlar damga vurdu desek yanlış olmaz.

BLACKBERRY SAHAYA DÖNDÜ

Teknoloji şirketlerinin otomobil üreteceğini duyurması, otomobil şirketlerinin de farklı teknolojiler sunmasıyla iki sektör adeta iç içe geçti. Örneğin, Sony elektrikli otomobillerini tanıtarak herkesi şaşırtırken, Toyota Arene OS isimli bir işletim sistemi duyurdu. Uzun süredir sesi çıkmayan BlackBerry’i de elektrikli araçlara yönelik bağlantı ve yazılım teknolojileriyle sahalara geri döndü. Fuarda, Fark Labs, CY Vision gibi birçok yerli marka ve start-up da yer aldı. CES 2022’nin ilk gününde uçuk kaçık konseptlerden, satışa sunulmaya hazır birçok teknoloji ürünü dikkatimizi çekti. Bu yıl özellikle birbiriyle bağlantı kuran akıllı cihazlar ve bu bağlantıyı sağlayan yapay zeka teknolojilerinin fazlılığı gözlerden kaçmadı.

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İŞTE FUARIN İLK GÜNÜNE DAMGA VURAN TEKNOLOJİLER:

EVİN TÜM İŞLERİ TEK CİHAZDA

SAMSUNG, CES 2022’de kişiselleştirilmiş ve bağlantılı ev hizmetlerine anında erişim sağlayan yeni çözümü Home Hub’ı tanıttı. ‘Home Hub’, kullanıcıların yenilikçi ve tablet tarzı dokunmatik ekranlı bir cihaz üzerinden tüm ev aletlerini yönetilebilmesine imkân sunuyor. Cihaz, akıllı ev aletleri arasında gelişmiş bağlantı oluşturarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak ve doğru çözümleri otomatik olarak sunmak üzere yapay zekâ desteği ve SmartThings uygulamasını kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, evdeki herkesin erişebileceği paylaşımlı bir cihaz üzerinden ev işlerini ve sorumluluklarını düzenleyebiliyor.

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HEM GÖZLÜK HEM DE OTOMOBİL TANITTI

JAPON teknoloji devi Sony, yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR 2’nin dünya lansmanını CES 2022’de gerçekleştirdi. PlayStation 5’le uyumlu yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğü 4K çözünürlük desteğiyle piyasaya sürülecek ve ayrıca HDR desteğine de sahip olacak. Sony ayrıca fuarda Vision-S 02 isimli SUV otomobil konseptini de dünyaya tanıttı.

RENK DEĞİŞTİREN ARABA YAPTI

CES 2022’nin en çok konuşulan teknolojilerinden birisi renk değiştiren BMW oldu. Markanın iX Flow isimli donanım teknolojisi kapsamında, araç negatif yüklü beyaz ve pozitif yüklü siyah pigment kapsüllerle (bir çeşit ekran teknolojisi) kaplanıyor. Bu sayede minik bir elektrik temasıyla rengi siyah ya da beyaz olarak değişiyor. Marka ayrıca fuar kapsamında dijital olarak gerçekleştirdiği lansmanda en donanımlı iX modeli M60’ı da lanse etti.

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HOPARLÖR MASKE

RAZER, Zephyr Pro maskesini CES 2022 kapsamında tanıttı.Maske sesinizi hoparlör yoluyla yükseltmeyi amaçlıyor. Model standart Zephyr’e oldukça benzerlik gösteriyor. Yine de alt bölümde değiştirilebilir filtresini çevreleyen iki hoparlör ızgarası yer alıyor. Chroma RGB tarafında bulunan astarlı girişlerden birisi, ses yükseltmeyi açıp kapatan bir düğme bulunduruyor. Razer, bu özelliğin sesinizi bir metrelik aralıkta 60 desibel arttıracağını söylüyor.

BU DA KATLANABİLİR TABLET

CES 2022 kapsamında birçok ürün tanıtan Asus’un katlabilir tableti dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Asus Zenbook 17 Fold isimli bu modelin 2.5 inçlik iki adet OLED ekranı açıldığında 17.3 inçlik tek bir ekran oluyor. Menteşeler 30 bin döngüye dayanıklı ve kıvrımları en iyi şekilde saklayabiliyor. 12. nesil Intel Core i7-12500U işlemcisinden gücünü alan model, 75Wh bataryaya sahip. Thunderbolt 4 girişi yanında 5mp web kamera ve HD kızıl ötesi kamera bulunuyor.

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YENİ LAPTOP SERİSİ

LENOVO Yoga 9i, 7i ve 6 isimli dizüstü modellerini CES 2022’de görücüye çıkardı. Kompakt yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Lenovo Yoga serisinin amiral gemisi olarak tanımlanan Yoga 9i modeli ise, 12. nesil Intel işlemcilerle tanıtıldı. DDR5 RAM ve PCIe Gen 4 teknolojilerine sahip olan Yoga 9i, Bowers & Wilkins tasarımlı ses sistemiyle dikkat çekiyor.

EŞLEŞMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

GOOGLE, CES 2022 kapsamında gerçekleştirdiği lansmanda, Hızlı Eşleştirme (Fast Pair) özelliği için getirdiği yenilikleri anlattı. Buna göre gelen yenilikler sayesinde Google cihazları ve işletim sistemleri arasında bağlantı kurmak için artık çok daha az efor sarf edilecek. Şirket, yaptığı açıklamada Hızlı Eşleştirme özelliğini giyilebilir cihazlar, kulaklıklar, hoparlörler ve arabarların ardından, TV ve akıllı ev cihazları için de kullanılabilir hale getirmek için çalışmalara başlandığını da açıkladı.

TEDARİKİN GELECEĞİNİ SERGİLEDİ

YERLİ otomotiv tedarik şirketi Farplas Otomotiv, 2019 yılında kurduğu Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Fark Labs ile birlikte fuardaki yerini aldı. Şirket, fuarda otomotiv iç trim ve aydınlatmaya yönelik yeni ürün ve teknolojilerinin yanı sıra; Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği kompozit malzemeleri de tanıttı. Standatta ayrıca, Büyütech, Comodif, DUCKT, Heromist, Mobiqu ve Optiyol gibi kentsel mobilite için teknolojiye dayalı yaratıcı çözümler sağlayan girişimlerin hali hazırda kullanılan servis ve ürünleri de sergilendi.

METAVERSE’E TÜRK DOKUNUŞU

CES 2022’de Türk Profesör Hakan Urey, CEO Orkun Oğuz ve Dr. Göksen Yaralıoğlu tarafından kurulan Türkiye menşeli ve Kaliforniya merkezli girişim CY Vision da metaverse uygulamasını sergiledi. Metaverse’in otomobillerdeki ilk uygulamasını geliştirdiğini ifade eden şirket, çevredeki araçların yakınlığıyla ilgili bilgi verme, yola ani çıkabilecek bisikletli, yaya vb. unsurların işaretlenmesini sağlayıp belirli periyotlarda sürücünün direksiyon kontrolünü sağlaması için uyarılarda bulunarak sürüş güvenliğini sağlıyor. Navigasyon kullanımı sırasında uygulama yol üzerine 3d levhalar yansıtarak döneceğiniz yolları belirgin şekilde gösteriyor.

OMİKRON KATILIMI ETKİLEDİ

PANDEMİDEN önce fuara her sene 160 ülkeden ortalama 4 bin 500 firma katılım sağlıyordu. İki sene sonra ilk kez kapılarını açan fuar, Omikron’un neden olduğu iptaller kapsamında bir gün erken yani 7 Ocak tarihinde kapılarını kapatacak. Amazon, Google, Meta (Facebook), Intel, BMW, Mercedes-Benz gibi devler Omikron nedeniyle fiziksel lansmanlarını iptal etse de fuar dijital lansmanlarla desteklenerek milyonlarca kişinin ilgi odağı oldu.