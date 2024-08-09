SEDDK'dan GRI Sigorta açıklaması

Haberin Devamı

SEDDK'nın yaptığı açıklama şöyle:

19.07.2024 tarihli basın duyurumuzda, Kurumumuzca GRI Sigorta AŞ’ye (Şirket) uygulanmakta olan tedbirlerden sadece Şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair olanlarının yürütmesinin durdurulduğu, bununla birlikte Şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına, sigortacılık portföyünün idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına ve malvarlığı blokajına ilişkin diğer tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiği bilgisini vermiştik.



Kurumumuzca söz konusu karara karşı yapılan itiraz haklı bulunarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı gerekli hukuki koşulların gerçekleşmemesi ve kararda “hukuka uyarlık” olmadığı gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi kararı ile kaldırılmıştır.



Bu durumda, Şirketin hisselerini hukuka aykırı olarak devralan izinsiz hissedar tarafından atanan hukuksuz Yönetim Kurulu düşmüş ve Kurumumuzca Şirket yönetim kuruluna dair alınan tedbirler tekrar yürürlüğe girmiştir.



Diğer taraftan, izinsiz hissedara yönelik alınan ilave tedbirler ile denetim faaliyetlerimiz kapsamında işlendiği öğrenilen suçlar ve mevzuata aykırı diğer işlemlere dair Cumhuriyet Başsavcılığı ve idari makamlar nezdinde başlatılan süreçler önem ve hassasiyetle takip edilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.