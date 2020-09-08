SED nedir ve SED ödemesi ne demek?

SED ödemesi, belirli kriterlere göre değerlendirilmektedir. SED yardımı geçici ekonomik destek çerçevesinde yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılıyor. Peki, SED yardımı nedir ve nasıl yapılır? İşte, SED yardım başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SED YARDIMI BAŞVURUSU KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED E-DEVLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖDEME MİKTARI NE KADAR?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

AYNI HANEDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANABİLİR?

Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek yapılmaktadır. Hakkında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Muhtaçlık durumunun belirlenmesinde kişi ve aile bireyleri hakkında araştırma ve yaşadığı mahallinde yapılan sosyal inceleme sonucunda karar verilmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yer alan muhtaçlık tanımına uygun bir değerlendirme yapılabilmesi için, aile bireylerinin gelir durumu, ailenin gideri, sağlık durumları, eğitim harcamaları, diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları yardımlar ile akraba ve yakınlarından elde ettikleri gelirler öncelikle göz önünde bulundurulup, özellikle bölgesel koşullar dikkate alınarak aile birliğinin ve çocuğun sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyacağı destekler, kişinin kendi kendine yeterli olmak için çabası ile sorunlarla baş etme gücü değerlendirilerek Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına meslek elemanının sosyal inceleme raporunda önerisi, komisyonun kararı, ödemeye yetkili makamın onayı ile karar verilmektedir.

Ayrıca Sosyal ve ekonomik destek hizmeti için ayrılan kaynakların sınırlılığı, kişilerin aldıkları destekler nedeniyle bağımlı bir nüfus oluşmaması ve çalışan kişilerin aldığı ücretten daha fazla yardım ve destek ödemesinin yapılmaması ilkesi çerçevesinde vakalar değerlendirilmektedir.