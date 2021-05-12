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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.05.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

SEC'ten Bitcoin konusunda önemli uyarı

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SEC'ten Bitcoin konusunda önemli uyarı

ABD'nin sermaye piyasası regülatörü SEC, Bitcoin'e yatırım yapanlara yönelik rapor hazırladı ve spekülatif varlığın açıklamalarının çok dikkatli okunması gerektiği konusunda uyardı.

ABD'nin SPK'sı SEC kripto paralara ilişkin rapor yayımladı ve Bitcoin'in yatırımcılar için oluşturduğu riskler konusunda uyarı yaptı.

SEC, Bitcoin vadeli piyasalar ve yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına yönelik hazırladığı raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını dikkatle okumalarını, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları konusunda açıklama yaptı.

Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğu hatırlatılan raporda bu alanda pozisyon alan yatırımcıların çok fazla risk alabildiğini duyurdu.

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