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Ekonomi
Haber Giriş: 29.04.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek

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Sebze tohumculuğu üretim tesisi 5 yıllığına kiraya verilecek

TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait Sebze Tohumculuğu Üretim Tesisi Kompleksi: 5 adet sera (10.000 metrekare) 1 adet fide serası (1.000 metrekare ve sera bağlantı yollarıyla beraber (4.000 metrekare) içerisinde 4 adet iklim kontrollü oda, laboratuvar ve sosyal tesis bulunan 1 adet İdari Bina olmak üzere sera kompleksinin toplam alanı 15 dekar olarak 5 yıllığına pazarlık usulü ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale 17/05/2021 günü saat 14.00’de İşletme İdare Binası’nda Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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