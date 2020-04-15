Sebze, meyve üretiminde koronavirüs hassaslığı

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Antalya'da çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı gerekli önlemleri alarak çalışmalarına hassasiyetle devam ediyor.



Antalya'da çiftçiler, pandemi tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşların sağlıklı sebze meyve tüketmesi için üretimi artırdı.

Sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmanın içine giren çiftçiler, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor, üretim fazlasını da Rusya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediyor.



Kovid-19 salgınından sonra çiftçiler, bazı çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi. Seraya girmeden önce ellerini dezenfekte eden, maske ve eldiven kullanan çiftçiler, seralarını da ürünlerde kalıntı bırakmayan malzemelerle temizliyor.



SERALARDA "SOSYAL MESAFE" KURALI



Kasaları da dezenfekte ederek ürünleri toplayan çiftçiler, toptancı haline götürülen kasaları boşaltıldıktan sonra tekrar yıkıyor. Eskiden seraların içinde birbirine yakın, aynı kasalara ürün toplan çiftçiler, şimdi sosyal mesafeye de dikkat ediyor.



Antalya'nın Aksu ilçesinde 20 yıllık üretici Turan Şahin, AA muhabirine, çiftçiler olarak pandemiyle mücadele ettiklerini söyledi.



İnsanlar evde kalırken, kendilerinin üretim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin dünyada kendi kendine yetebilen ülke pozisyonunu koruması gerekiyor. Bunun için çiftçilerimiz üretime yoğun şekilde devam ediyor. Hasat yapıyoruz, yine fideler ekiyoruz, hasadı biten seraları söküyoruz." dedi.

Bu yıl üretimi ikiye katladıklarını, rekoltenin yüksek olduğunu belirten Şahin, herkese yetecek miktarda ürün bulunduğunu, bu konuda rahat olunması gerektiğini bildirdi.



Yüzde 50 üretim fazlası olduğunu, bunu ihraç ettiklerini dile getiren Şahin, "İhraç kapılarının hep açık kalması önemli. Hiçbir sıkıntımız yok, kaliteli ve kalıntısız bolca üretiyoruz. İhraç ederek ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.



Şahin, salgından sonra seralarda çalışma şeklinin değiştiğini belirterek, "Halde paketleme noktalarında da hijyene çok dikkat ediliyor. Paketlemede sıfır kasa kullanılıyor. Eskiden dip dibe çalışırken şimdi aramızda en az 2,5 metre mesafe oluyor." ifadelerini kullandı.



"SERALARA MASKESİZ GİRMİYORUZ"



Çiftçilerden Alime Şahin de salgından sonra hijyene çok dikkat ettiklerini, seralara maskesiz girmediklerini söyledi.



Seraların içindeki her çizikte (bölümde) bir kişinin olduğunu dile getiren Şahin, "İki saate bir yeni maske ve eldiven takıyoruz. Hem ürünlerimizi hem kendimizi koruyoruz. Bu konuda hassasız, vatandaşımız sağlıklı ürün kullansın diye mücadele ediyoruz." dedi.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar da Antalya'da yaş sebze meyve üretiminde hiçbir sıkıntı olmadığını, herkesin çalıştığını bildirdi.



Verimin yüksek olduğunu vurgulayan Bahar, "Çiftçilerimiz özenle üreterek hem iç talebi karşılıyor hem de yurt dışına ürün gönderiyor. İhracat kapılarımız açık. Yurt dışına çıkan şoförler ya 14 gün karantinaya alınıyor ya da tırın dorsesi değiştirilerek devam ediyor." dedi.