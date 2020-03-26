Schengen'e 25'inci yaşında koronavirüs darbesi

Lüksemburg'un Schengen kasabasında 14 Haziran 1985 yılında imzalanan ve 26 Mart 1995'te yürürlüğe giren Schengen Anlaşması ile pek çok Avrupa ülkesi arasında sınır kontrolleri olmadan seyahat edilmeye başlandı. Başlangıçta Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan anlaşmaya yıllar içinde çok sayıda Avrupa ülkesi katıldı.

Schengen bölgesi mevcut durumda Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'den oluşuyor.

Söz konusu 26 Schengen ülkesi arasında sınır uygulamaları normal şartlarda yapılmıyor.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla pek çok Avrupa ülkesi sınırlarını kapatma kararları aldı. AB Komisyonu verilerine göre, mevcut durumda Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Macaristan, İspanya, Portekiz, Polonya, Çekya, Finlandiya, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Danimarka, İsviçre, Estonya ve Litvanya resmi olarak geçici sınır kontrolleri uyguluyor.

Sınırlarda denetim yapmayan Hollanda, Lüksemburg ve Slovakya gibi ülkelerin bütün komşuları ise söz konusu ülkelere geçişlerde sıkı kontroller gerçekleştiriyor. Öte yandan, serbest dolaşımın durması özellikle Avrupa'nın entegre tedarik zincirinde aksamalara, mal ve hizmetlerin akışında kesintilere neden oluyor.