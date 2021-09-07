MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSberbank'tan büyük kâr artışı
GeriEkonomi Sberbank'tan büyük kâr artışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Sberbank'tan büyük kâr artışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sberbank'tan büyük kâr artışı

Türkiye'de bir dönem Denizbank'ın sahibi olan Sberbank, yılın 8 ayında kârını yüzde 72 artırdı.

Rus bankası Sberbank'ın net karı, yılın 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artarak 826,6 milyar rubleye yükseldi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 artarak 106 milyar rubleye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, ocak-ağustos döneminde de net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 826,6 milyar rubleye (yaklaşık 11,2 milyar dolar) yükseldiği bildirildi.

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank'ın net karı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye gerilemişti.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi