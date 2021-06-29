‘Sazan sarmalı’yla 90 milyon liralık vurgun

Yapılan araştırmaya göre; çete üyeleri bir galeriden lüks bir araç satın alıyordu. Bu aracı yarı fiyatına bir kişiye satıyorlardı. Aracı satın alan kişi, çetenin amacından habersiz etrafına aracı yarı fiyatına aldığını söylüyordu. Aracı satın alan kişinin konuştuğu kişiler de aynı fiyata lüks araç almak istediklerinde çetenin tuzağına düşüyordu. Çete üyeleri araçları icra ve ihale yoluyla uygun fiyata aldıklarını yayarak kurban sayısını arttırıyordu. Araç almak isteyenlere güven verildikten sonra paralar toplanıyor, araçların gümrük ve icrada olduğu söyleniyor, 21 iş gününün ardından araçları alabilecekleri söylenerek ortadan kaybolunuyordu. Sazan sarmalı yöntemini kullanarak çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirtilen çete üyelerinin kimliklerinin ve kaldıkları adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli Tokat, Antalya, Niğde ve İzmir’de 23 adres basıldı. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, çete üyelerinin vurgun paralarıyla kurduğu Tokat’taki hayvan çiftliği de basıldı. Aramalarda, 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan, 107 bin 400 TL para, 70 bin liralık çek ve senet, 2 adet araç , 32 cep telefonu 2 adet tabanca ve 7 bilgisayar ele geçti. Polis, çetenin 90 milyon liralık vurgun yaptığının belirlendiğini belirtti. Çete üyelerinin vurgun paralarıyla lüks bir yaşam sürdüğü paraları eğlence ve yurtdışı tatillerde de harcadıkları belirlendi.

PARALARLA GÖRÜNTÜ

Sazan sarmalına aldıkları kişileri dolandıran çetenin elebaşılığını Eren K.’nin yaptığı, çetenin kasasının da F.U. adlı kadın olduğu iddia edildi. Polis operasyonunda, çete üyelerinin çanta dolusu parayla yaptıkları alaycı sohbet görüntüleri de ortaya çıktı. Bir çete üyesi, etrafındaki çete üyeleriyle içi para dolu çantayı açarak, “Para isteyin, siz yeter ki arabadan bahsedin. İki çanta da orada var. Siz araba getirin abi bana, parada sıkıntı yok var bende” diyor. Diğer çete üyesi de “Biraz da benim önümde dursun, kardeşimle paylaşacağız” diyor ve gülüyorlar.

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