Sayıştay’dan yerel yönetim raporları

SAYIŞTAY’ın yerel yönetimlerle ilgili raporlarında ilginç detaylar dikkat çekti. Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nin, ihalesiz alım yapmak için bir işi 14 ayrı parçaya böldüğü belirlendi. Adana Seyhan Belediyesi’nde ise bir ay özel kalemde çalışan kişinin belediye başkan yardımcılığına atandığı tespiti yapıldı. Raporlarda yer alan bazı bölümler şöyle oldu:

İHALE DEĞİL DOĞRUDAN ALIM

Balıkesir Altıeylül Belediyesi’yle ilgili rapora göre, 90 bin liranın altındaki alımlarda doğrudan alım kullanılabiliyorken, bunun üstündeki alımlarda ihale yapılması gerekiyor. Ayrıca yine mevzuata göre, ihale yapmamak için işlerin kısımlara bölünmemesi gerekiyor. Ancak belediyenin alımları incelendiğinde, birçok işin bölümlere ayrıldığı görüldü. Örneğin, belediye hizmetlerinin duyurulması ve tanıtılması için baskılı işler hizmet alım işi KDV hariç 88 bin 420 TL ve 87 bin 200 TL olmak üzere 2 kısma, tabela malzemeleri alımı ve dijital baskı hizmeti alım işi KDV hariç 62 bin 513 TL, 57 bin 78 TL, 43 bin 806 TL, 42 bin 911 TL, 85 bin 739 TL olmak üzere 5 kısma ayrıldı. Ayrıca araç bakım işleri de 14 ayrı bölüme ayrıldı ve KDV hariç 63 bin 159 TL, 86 bin 565 TL, 90 bin 20 TL, 67 bin 348 TL, 82 bin 478 TL, 88 bin 306 TL, 63 bin 444 TL, 28 bin 183 TL, 43 bin 169 TL, 85 bin 245 TL, 89 bin 860 TL, 89 bin 790 TL, 27 bin 700 TL ve 55 bin 950 TL olmak üzere alım yapıldı. 14 kısımda yapılan alımın toplamı ise 961 bin liraya ulaştı. Benzer bir şekilde 11 kalem gıda tüketim malzemesi alımı da 14 ayrı bölüme ayrıldı.

BİR AYDA JET YÜKSELİŞ

Adana Seyhan Belediyesi’yle ilgili 2019 yılı raporunda ise, özel kalem müdürlüğüne yapılan atamalara dikkat çekildi. Özel kalem müdürlüğüne yapılacak atamalarda dikkatli olunması için İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi de bulunduğu belirtilen raporda şöyle denildi: “Belediyenin söz konusu genelgenin yayımlandığı 2009 yılından bu yana toplamda iki seçim dönemi geçirmesine rağmen, özel kalem müdürlüğü kadrosuna dört farklı kişi atanmış, bu atamalardan yalnızca bir tanesi devlet memurları arasından yapılmış, diğer atamalar açıktan atama olmuştur. Açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, özel kalem müdürü olarak açıktan atanan kişilerden, 17.03.2017-05.05.2017 arasında görev yapan kişinin memur kadrosuna, 05.05.2017-05.06.2017 arasında görev yapan bir başka kişinin ise bu görevi yaptıktan sonra belediye başkan yardımcısı kadrosuna atandığı tespit edilmiştir.”

BİR İSME 3 GÖREV

Adıyaman Belediyesi’nin denetim raporunda ise, bir ismin aynı anda 3 görevde bulunduğu saptandı. Bir meclis üyesinin belediyeye taahhütte bulunan belediye şirketinde yönetim kurulu olduğu ve aynı şirket üzerinden belediyede taşeron olarak çalıştığı kaydedilen raporda şöyle devam edildi: “İlgilinin, henüz belediye meclis üyeliği sıfatı (2019 Mart ayına kadar) devam ederken, 2019 yılı Ocak ayında, belediye tarafından hak edişlerle ücretleri ödenen işçiler arasına dâhil olduğu, 2019 yılı Aralık ayına kadar bu kapsamda yüksek tutarda aylık ücretler aldığı ve aralık ayı itibari ile iş akdinin feshedildiği tespit edilmiştir. İlgili şahıs, 2019 yılı ilk üç ayında belediye meclis üyeliği, imar komisyonu üyeliği, belediye şirketi yönetim kurulu başkanlığı ve belediye şirketi üzerinden belediyede çalışan taşeron işçi sıfatlarını aynı anda taşımaktadır.”

‘ANNELERE ÜCRETSİZ ULAŞIM OLMAZ’

SAYIŞTAY, açıklanan raporlarında ayrıca İstanbul’da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkının mevzuata aykırı olduğu belirtilirken, Ankara’da ise 2004 ve 2005’te başlayan ancak geçen yıllara karşın tamamlanmayan kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle kamunun büyük risk altında olduğu tespiti yapıldı. Sayıştay’a göre Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Anonim Şirketi’nin bazı otobüs hatlarını Özel Halk OTobüsleri Derneği’ne devretmesi de 8.6 milyon TL’lik kayba neden oldu.