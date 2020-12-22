Sayıştay’dan ilginç tespitler! 5.9 milyon TL istisna

Sayıştay’ın yerel yönetim raporları geçen hafta yayınlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait BELKO’nun raporunda, şirket genel müdürünün sözleşmesinin feshi ve geri dönüşüne dikkat çekildi. Ortaklar Kurulu’nun 13 Kasım 2018 tarihli kararıyla genel müdürün gerekçe gösterilmeden sözleşmesinin feshine karar verildiği kaydedilen raporda, aynı kurulun 03 Ocak 2019 tarihli kararıyla ise aynı kişinin tekrar genel müdür olarak işe alındığı vurgulandı. Kararlarda somut gerekçe olmadığı belirtilen raporda, “Hayatın olağan akışına uymayan bu işlem sebebiyle, kişiye gereksiz yere ihbar tazminatı ödenmesine sebep olunmuştur... Alınan karar ile iyi yönetim gereklerinin hilafına hareket edilmiştir” denildi.

‘KORONAVİRÜS’ GEREKÇESİ

Gümüşhane Belediyesi’nin ise 2019 yılında borçlanma sınırını aştığı belirtildi. Belediye ise, “Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ekonomik sıkıntılar, sonrasında meydana gelen COVID-19 salgın hastalığı vb. etkenlerden dolayı azalan vergi gelirleri, belediyelerin İlbank paylarına da olumsuz yansıdı” açıklamasında bulundu. Sayıştay, “Belediye tarafından borçlanmaya neden olarak gösterilen gerekçelerin bulgumuzun ele aldığı 2019 yılı ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaldı ki Covid-19 salgın hastalığı 2020 Mart’tan itibaren ülkemizde görülmeye başlanmıştır” saptaması yaptı.

5.9 MİLYON TL İSTİSNA

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ise çeşitli tarihlerde yaptığı 5 milyon 941 bin 991 liralık çiçek, bitki, fide vb. alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olması gerekirken, istisna olarak değerlendirildiği belirtildi. Raporda, “Belediyenin Kamu İhale Kanunu’nun, ‘İstisnalar’ başlıklı 3’üncü maddesi ‘a’ fıkrası hüküm kapsamında değerlendirmek suretiyle çiçek, bitki, fide vb. mal alımlarını ihale yapmaksızın alması bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırıdır” denildi.

İHALE DEĞİL DİREKT ALIM

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin gıda dağıtımlarında da bir dizi hatalı uygulama görüldü. Raporda, “Gıda (çorba, pilav) dağıtımlarında sosyal yardım amacından uzaklaşılmış olduğu, gıda yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, gıda dağıtımı ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen temel ilkelere uyulmadığı; gerekçesi olmadan pazarlık usulüyle ihale yapıldığı; ihaleleri 5 yıl boyunca aynı firmanın kazandığı, hizmetlerin denetimi için kontrol teşkilatı kurulmadığı ve yaklaşık maliyetlerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı tespit edilmiştir” denildi.

DOLU MAKAMA ATAMA

Ankara Gölbaşı Belediyesi’nde ise dolu olan müdürlük kadrosunda başka bir müdürün görevlendirildiği belirtildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi: “Bazı müdürlüklere kadronun dolu olduğu, izin, geçici görev, uzaklaştırma gibi sebeplerle geçici olarak boşalmadığı halde başka bir müdürün veya memurun sürekli olarak vekâlet ettirildiği; vekâlet ettirilen müdürün harcama yetkilisi olarak görev yaptırıldığı görülmüştür. Gölbaşı Belediyesi’nde 2019 yılı için 1 milyon 265 bin 495 TL ödenek ayrılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve 2 milyon 373 bin 820 TL ödenek ayrılan Yazı İşleri Müdürlüğü kadroları dolu olmasına rağmen, geçici olarak görevden ayrılma durumunun olmadığı, kadroyu işgal eden müdürler belediyede bulunduğu halde, yerlerine başka müdürlerin veya diğer personellerin vekâleten görevlendirildiği ve harcama yetkililiği yetkisini kanunlar ve tebliğlere aykırı olarak kullandırıldığı görülmüştür.”