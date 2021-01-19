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Ekonomi
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak

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Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
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T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  Ek  ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, başvurular 20.01.2021 tarihinde başlayacak olup, 03.02.2021 tarihi mesai bitimine kadardır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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