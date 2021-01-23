Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 100 Milyon TL’yi aşan tarihin en büyük ikramiyesi sahibini arıyor

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenirken, Şubat ayı boyunca her Cumartesi günü çekilişler, Seda Sayan’ın sunumuyla İbo Show’da ŞANS MERKEZİ’inden canlı olarak gerçekleşmeye devam edecek.

Çılgın Sayısal Loto’nun 100 Milyon TL’yi aşan tarihi çekilişi Star TV’de yayınlanan İbo Show’da, Seda Sayan’ın renkli sunumu ile 23 Ocak Cumartesi günü, saat 21:30’da gerçekleşecek.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.