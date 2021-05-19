Savunmaya ‘yüksekten’ katkı

Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Coşkunöz Savunma ve Havacılık ile insansız hava araçları ve teknolojileri üreten UAVERA hakkında önemli bilgiler paylaştı. Temelleri 1950 yılında öğretmenlik yapan kurucusu M. Kemal Coşkunöz tarafından küçük bir atölyede atılan Coşkunöz Holding, bugün Türkiye başta olmak üzere dünyaya otomotiv, savunma, havacılık ve bilişim alanlarında teknoloji üreten ve ihraç eden global bir markaya dönüştü. Coşkunöz Savunma ve Havacılık ile insansız hava araçları ve bunlara ait teknolojileri üreten şirketi UAVERA, bir yandan yerli savunma sanayine katkı sunarken diğer yandan ihracatlarla Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

DİKEY İNİŞ-KALKIŞ

Acay, UAVERA ile Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen bulut altı İHA ve hedef İHA pazarında, tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı, kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlara da en profesyonel ve uygun maliyetli olacak şekilde cevap verebilir hale gelmeyi hedeflediklerini söyledi. UAVERA’nın ürettiği İHA sistemlerinin en belirgin fark ve teknolojisinin piste ihtiyaç duymadan dikey iniş-kalkış yapabilmesi olduğunu belirten Acay, “İHA’mız kullanıcı dostu bir simülasyon ara yüzü ile de pilota kolay kullanım kolaylığı sağlamakta. Yerli olduğu için de fiyat konusunda rakiplerine göre oldukça uygun maliyetli olmasının yanında geliştirdiğimiz İHA’lar farklı tip görevler ve sektörler için ihtiyaca bağlı eklemeler yapılarak istenilen hizmete cevap verebilir hale getirilebilmekte” diye konuştu.

STRATEJİK GÖREVLER İÇİN

Acay, UAVERA’nın geliştirmeye devam ettiği Çağatay İnsansız Hava Aracı CGT50’nin kendi kulvarında spesifik yetenekleriyle önde olduğunu söyledi. Stratejik görevler icra edebilecek kabiliyetlere sahip İHA hakkında bilgi paylaşan Acay, şunları söyledi: “Bulut altı İHA sınıfında yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar havada kalma ve 150 kilometre’ye kadar olan iletişim menziline sahip. Petrol ve enerji hatlarının kontrolü, sınır ve sahil bölgelerinde kaçakçılığın faaliyetlerinin kontrolü, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak için tasarlandı. Ayrıca bulutlu ve kapalı havalarda da görev yapabiliyor.”

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