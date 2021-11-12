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HABERLEREkonomi Haberleri

‘Savunma’nın devleri İstanbul'da...

#Savunma Sanayi#SAHA EXPO#SİHA
‘Savunma’nın devleri İstanbulda...
Burak TAŞÇI

Savunma Sanayi devlerini İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getiren SAHA EXPO fuarı kapılarını açtı. Yarına kadar açık olacak ve sektörün ilk “Hibrit Fuarı” olma özelliğini taşıyan fuarda ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünleri sergileniyor.

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Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, İstanbul Fuar Merkezi’nde SAHA EXPO 2021 fuarı ile dün ziyaretçileri ile buluştu.

Hibrit olarak başlayan fuar, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

Savunma ve havacılık sanayisinde dünyanın ilk hibrit fuarı olacak SAHA EXPO 2021, 15 Kasım’da 3D Sanal Fuar olarak devam edecek ve 15 Şubat 2022 tarihine kadar ziyaretçileri için açık kalacak.

Gerçek fuar deneyimini, sanal bir ortamda ziyaretçilerine yaşatacak olan SAHA EXPO’ya, 7/24 giriş sağlanabilecek ve gerçek bir fuarda yapılabilecek tüm hizmetlerden faydalanılabilecek.

‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

Fuarı Hürrriyet.com.tr Ekonomi Editörü Burak Taşçı da Hürriyet okurları için inceledi.

‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından desteklenen fuar 40 bin metrekarelik alanda, 30 ülkeden 600’ün üzerinde firmanın katılımı ile gerçekleştiriliyor.

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‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

BAYKAR, ASELSAN, TUSAŞ (TAI & TEI), ROKETSAN, HAVELSAN, BMC, STM, KALE GROUP, FNSS, TAIS, PRATT & WHITNEY, DOWAKSA, UKRSPECEXPORT, IVCHENKO-PROGRESS ve MOTOR SICH gibi firmaların yer aldığı fuarda, başka savunma fuarlarda yer almayan; insansız silahlı ve silahsız hava aracı, helikopter, uçak, zırhlı araç, silah, roket ve mühimmat imalatı, denizaltı ve savaş gemilerinin üretimi, tank ve teçhizatları, haberleşme cihaz ve ekipmanlarının üretimi, siber güvenlik, yazılım ve donanım geliştirilmesine kadar savunma, havacılık ve uzay sektöründeki en son teknolojiler ile üretilen birçok ürün ilk defa sektöre tanıtılıyor.

‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

Katılımcı firmalar yeni ürünlerini de SAHA EXPO’da sahneye sunuyor.

‘Savunma’nın devleri İstanbulda...

Fuarın yıldızları ise stratejik ürünler ve projeler.

Fuar süresi boyunca, dünya çapında bilinen sektör temsilcilerinin katılacağı panellerde; Savunma Sanayisinde İnsansız Sistemler ve Yapay Zeka Uygulamaları, Türkiye’nin Uzay Programı Yol Haritası, Savunma Sanayisinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası, Savunma Sanayisinden Sivil Sektörlere: Milli Teknoloji Hamlesi, Havacılık ve Uzay Sanayinde Endüstriyel İş birliği, Türkiye- Ukrayna Savunma Sanayi İşbirliği, Türkiye’nin Araştırma Alt Yapıları ve Bunların Savunma Sanayi Yansımaları, Türkiye’nin Motor Geliştirme Yol Haritası ve Sektörel Entegrasyon konu başlıkları ile Savunma Sanayinin en güncel konuları masaya yatırılıyor.

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