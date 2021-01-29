Savunmada yerli güç

MİLGEM projesinde üretilen 5’inci Türk gemisi olan ‘TCG İstanbul Fırkateyni’nde Alkın yüksek basınçlı hava kompresörleri kullanıldı. Alkın tarafından paylaşılan bilgiye göre hali hazırda MİLGEM projesi dahilinde üretilen gemilerde de Alkın kompresörleri kullanılacak. Alkın bu üretimlerde yerlilik oranını yüzde 85’e yakın oranda gerçekleştiriyor.

ABD DONANMASI KULLANACAK

Alkın Onursal Başkanı Özen Tüjümet, “Türk Savunma Sanayi’nin millileşmek üzerine gerçekleştirdiği projelerde başarıyla kullanılan ve Pakistan’da iki projede kullanılacak olan Alkın Kompresör, Amerikan donanmasına da ilk yüksek basınçlı W4 model kompresörü verdi” dedi. Tüjümet, “Miami Deniz Polisi Departmanı’nda kullanılan yüksek basınç W4 model iki kompresörü başarılı bulunan Alkın Kompresör, Amerikan donanmasında test edilmek üzere kompresörler gönderecek. Böylece beş bin saat garanti verdiği kompresörlerde alınacak test sonuçlarına göre hedeflediği ve en çok ihracat gerçekleştirdiği Amerika’nın donanmasına da girecek” diye konuştu.

BİNLERCE SAATLİK TEST

Pakistan donanmasında denizaltıya takılmak üzere iki adet kompresör talep edildiğini belirten Onursal Başkan Özen Tüjümet, Türk donanmasına ait denizaltına da takılan kompresörün başarıyla çalıştığını ifade etti. Bundan sonra Türk denizaltılarında da tamamen yerli üretim olan Alkın kompresörlerinin kullanılacağını söyleyen Tüjümet, “Türk donanması Alkın Kompresör’ü su üstü fırkateynde dört bin saat sorunsuz test ettikten sonra denizaltında da bu kompresörü kullanmaya karar verdi. Yurtdışından daha önce bu tür kompresör ihtiyaçlarını Almanya’nın iki büyük firmasından temin ediyorlardı. Bunlardan biri de dünya savunma sanayisine kompresör veren bir firma ve bize bu yıl işbirliği teklifi yaptılar. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tüjümet bu firma ile görüşmeler sağladı. Daha önce bu tip kompresörlerden çok üretmişler, ‘şimdi biz bunu üretmeyelim sizden alalım’ diyorlar. Bizden alacakları kompresörleri çıkardıkları eski kompresörlerin yerine takacaklar. Bu bizim adetlerimizi de artıracak” dedi.

KOBİ’LER İÇİN FIRSAT

“Kosgeb Tekno Yatırım Projesi’nin kabul edilmesiyle Alkın Kompresör yeni bir başarıya da imza attı” diyen Alkın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tüjümet, “Genç ve dinamik Ar-Ge ekibi ile sektörde sınırları aşmayı hedefliyoruz. Ülkemizin savunma sanayindeki yerlileşme ve millileşme hedefleri KOBİ statüsündeki birçok firma için fırsat yaratıyor. Ülkemizde savunma sanayinde olduğu gibi diğer sektörlerde de aynı özeni gösterip millileşme hareketine destek verilmesi önceliğimiz olmalıdır. Alkın Kompresör olarak bu yolda üstümüze düşen neyse yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

1965 yılında Veli Tüjümet tarafından kurulan ve 70 metrekarelik bir atölyede kaynak makineleri üretimiyle başladığı sektörde, 1977’de kompresör üretimine geçen Aydın Trafo A.Ş., ikinci kuşak Özden ve Özen Tüjümet sonrası üçüncü kuşaktan Emre Tüjümet, Aslı Tüjümet ve Engin Tüjümet yönetiminde devam ediyor. Alkın Kompresör tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de firma, 415 bar’a kadar kompresör üretebiliyor. Aile şirketi olan Menderes’teki Alkın Kompresör ile Kemalpaşa da bulunan Aydın Trafo Kompresör fabrikasını modern ve yeni bir tesis olarak Pancar Sanayi Bölgesi’nde 2021 yılı içinde aynı çatı altında toplayacak.

10 YILDIR SAVUNMAYA ODAKLANDI

Alkın Kompresör, 2023 stratejisi ile hedeflenen yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için savunma sanayi projelerine özel çözümler sunduğunu belirtiyor. Özellikle son 10 yıldır Türk Savunma Sanayi için çalışan firma, bu doğrultuda savunma sanayinde ithalata bağımlılığı azaltma açısından çok büyük öneme sahip olan Milli Gemi (MİLGEM), Amfibi Gemi-Tank Çıkarma Gemisi (LST), Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD), Yeni Tip Karakol Bot (YTKB), Test ve Eğitim Gemisi (TVEG), Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu (ACMB) projeleri için farklı adet ve özelliklerde yüksek basınç solunum havası kompresörleri, azot üretim sistemi ve dolum kasaları tasarlayıp, üretimini gerçekleştirdi.

SAVUNMANIN DEVLERİNDE KULLANILIYOR

Türk Savunma Sanayi’nin millileşmek üzerine gerçekleştirdiği projelerde kullanılan Alkın Kompresörler:

TCG Oruç Reis Fırkateyni için Türkiye’de ilk 1500lt/dk debili su soğutmalı hava kompresörü,

MİLGEM projesindeki 4 gemi için toplam 8 adet W4 yüksek basınç solunum hava kompresörü,

LST projesindeki 2 gemi için 4 adet W31 Mariner ve W32 Kanopili yüksek basınç solunum hava kompresörü, YTKB projesi için toplam 32 adet W32 yüksek basınç hava kompresörü,

LHD projesi için ise 2 adet W4 dizel, 6 adet W4 kanopi elektrikli yüksek basınç hava kompresörü, 6 adet hava kalitesi ölçüm cihazı, 1 adet azot üretim sistemi, 2 adet orta basınç kompresörü ve 1 adet alçak basınç kompresör sistemi, 8 adet non-magnetic kompresörler.