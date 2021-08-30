Savunmada kalıcı değer üretimi

Türkiye, gelişen savunma sanayisi ile dünya barışına verdiği katkıyı her geçen gün artırıyor. Bugün Türk savunma sanayi dünya devlerine meydan okuyan 75 milyar dolarlık bir sektöre dönüştü. Son 20 yılda geçirdiği devrim niteliğinde atılımlar ile yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığı yüzde 20 seviyesine indirmeyi başaran sektör, Türk ulusundan emanet aldığı bağımsızlık meşalesinin koruyuculuğunu üstleniyor.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ

Hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı H. Zafer Aral, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusundan aldığı güçle Milli Mücadele’yi başlattığı topraklarda yaptığımız üretimimizi, bugün dünyanın 68 ülkesine ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir ulusun tam bağımsızlığa ulaşabilmesi için ekonomik bağımsızlığın ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin dünyadaki vizyonuna çok büyük bir değer kazandıran savunma sanayi gibi kritik bir sektörde sorumluluk üstlenerek, vatanımızın ekonomik bağımsızlığına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Kendi alanımızda bayrağımızı tüm dünyada başarı ile dalgalandırdığımız için gururlu ve mutluyuz” dedi.

YENİ FABRİKA YATIRIMI

Karadeniz’in kalbinde temelleri atılan SYS’nin yerelden globale uzanan örnek bir başarı hikayesi sunduğuna işaret eden Aral, firmanın hafif silah üretiminde dünyada geldiği son aşamayı şöyle özetledi: “50 yıllık sanayicilik geçmişinin üzerine inşa ettiğimiz SYS, yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiği yerli ve milli uçaksavar ile sadece ürün değil teknoloji de geliştiren bir endüstri devi haline geldi. SYS ve bilinen en büyük markası CANiK, yeryüzünün en büyük 7’nci hafif silah üreticisi konumuna geldi. Samsun’daki yatırımlarımızın toplamı, 120 milyon dolara ulaştı. Yakın gelecekte de mevcut 3 fabrikamızdaki tüm kabiliyetlerimizi, tek ve daha büyük bir tesise taşımayı planlıyoruz. Samsun’da, 245 dönümlük bir arazi üzerine kurulacak yeni fabrikamızla ilgili yatırım süreçlerine başladık. Yatırımımızı tamamladığımızda üretim gücümüzle birlikte ihracat faaliyetlerimiz de katlanacak.”

DÜNYA ORDULARINA CANİK DAMGASI

Üretiminin yüzde 95’ini dünyanın 68 ülkesine ihraç eden SYS’NİN CANiK markasıyla üretilen hafif silahları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Yıllık 120 milyon dolar ihracat gerçekleştiren SYS’nin üretimi olan CANiK markalı 2,9 milyondan fazla tabanca, dünyanın pek çok ülkesinde aktif görev yapıyor. Bu silahların 2 milyona yakınını Amerikan pazarına ihraç eden CANiK, 2020 yılında ABD’ye tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada dördüncü sıraya yerleşti. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD’ye ihracatını 2 kat artırdı. Polonya Polis Teşkilatı’ndan Ukrayna Sınır Teşkilatı’na kadar birçok resmi kurum, CANiK markalı silahları kullanıyor.

7’NCİ BÜYÜK HAFİF SİLAH ÜRETİCİSİ

Türk savunma sanayinin gücünü dünya ligine kazandıran SYS, CANiK markasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok bilinen Türk markalarından biri olmayı başardı. Devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kurulan SYS, 23 yılda dünyanın 7’nci büyük hafif silah üreticisi konumuna geldi.

YERELDEN GLOBALE

Karadeniz’in kalbi Samsun’dan doğan kısa sürede yerelden globale uzanan bir başarı hikayesi sunan SYS, bundan 23 yıl önce 500 metrekarelik atölyede başlayan yolculuğunu, 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu üç tesisinde, 750 çalışanı ile sürdürüyor. CANiK markasıyla 1 dakikada 1 tabanca üreterek, üretim gücünü dünyaya kanıtlayan SYS’nin, yıllık üretimi yaklaşık 450 bin adedi buluyor. Türkiye’nin hafif silah ihracatının yüzde 75’ini tek başına gerçekleştiren firma, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği Türkiye’nin “yerli ve milli uçaksavarı” olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeği ile savunma sektörünün ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor.

DÜNYA'DA İLK 5'E GİRDİ

Dünyada uçaksavarın üretimini yapan sadece 4 şirket bulunuyor. SYS, CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünya sıralamasına 5’inci sıradan giriş yaptı. SYS, geliştirdiği CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle savunma sektörünün oyuncusu olarak sadece Türkiye’yi dünyada temsil etmekle kalmıyor. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve mühendislik ürünü olan en yeni ürünleriyle sektörün gelişimine yön veren firma, Türkiye’nin güvenlik gücünü de destekliyor. Yerli ve milli uçaksavar; Türk Silahlı Kuvvetleri’nde savunma ve özel harekatta görev alan tüm unsur ve platformlarına yerleştirilerek her türlü atış destek görevi içerisinde kullanılıyor.

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