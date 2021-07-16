Savunmada Ar-Ge gücü

30 yıllık bir tecrübeyle tabanca ve piyade tüfeği üretiminde sektöre öncülük yaptıklarını belirten TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, “Üniversite-sanayi işbirliğine inanan ve bunu yıllardır başarıyla uygulayan bir firmayız. Başta Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) olmak üzere ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile yüksek bütçeli projeler yürütmekteyiz. Sadece Ar-Ge merkezimizde istihdam ettiğimiz 65 kişilik teknik bir ekibimizle birlikte özellikle kolluk güçlerimize yönelik yenilikçi ürünler üretiyor ve çözümler sunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerle birlikte savunma sanayimiz, her yönüyle daha güçlü ve bağımsız bir yapıya bürünmüş oluyor. Tabanca ve piyade tüfeği üretiminde yaptığı yeni yatırımlarla birlikte TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi A.Ş., Doğu Karadeniz’in savunma sanayi alanındaki en büyük entegre tesisi haline geliyor” dedi.

Talepleri zamanında karşılamak için yatırımlarımıza ve istihdam oluşturmaya devam etiklerini belirten Alemdaroğlu, “Altyapımızı teknolojik üretim tezgâhları ile güçlendirerek müşterilerimize daha hızlı ürünler sunuyoruz. 2020 yılında başladığımız yeni fabrika yatırımımızın birinci etabını tamamladık, ikinci etabı ise yüzde 85 seviyesine geldi. Bunu da yılın ikinci döneminde tamamlayıp üretim kapasitemizi yıllık 250 bin adet seviyesine getirmeyi planlıyoruz” dedi.

60 ÜLKEYE İHRACAT

Başta ABD olmak üzere 60’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Alemdaroğlu, “Gerek sivil kullanıcılar gerekse kolluk güçlerine yönelik yaptığımız ürün tedariki neticesinde Zigana adı birçok ülkede bilinen, özellikle tercih edilen bir marka haline geldi. Bu durum ürünlerimize duyulan güvenin büyüklüğünü ortaya çıkarıyor. Bununla birlikte bazı ülkelere sadece ürün göndermiyor, aynı zamanda know-how ihracatı da gerçekleştiriyoruz. Sahip olduğumuz tecrübe ve yetkinlik, bizleri bu konuda bir adım öne çıkartıyor” şeklinde konuştu.

YENİ MODELLER İLK KEZ IDEF21’DE

2021 yılına ait durumu da özetleyen Alemdaroğlu, “Yılın ilk dönemi hem mevcut üretim hem de yeni ürün çalışmaları konusunda dolu dolu geçti. Bir süredir üzerinde çalıştığımız iki yeni modelimizin doğrulama testlerini tamamladık ve ilk defa IDEF’21 de müşterilerimizle paylaşacağız. Sektöre hareketlilik kazandıracak bu modellerimizin kendinden çok söz ettireceğine eminim” ifadelerini kullandı.

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