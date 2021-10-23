Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Öğretmenlerin pandemi sınavı Yüz yüze eğitimde 45 gün raporuÖğretmenlerin pandemi sınavı! Yüz yüze eğitimde 45 gün raporu#Yüz Yüze Eğitim
Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'#Fenerbahçe
Balıkçıların ışık isyanı Balıklar şaşırıyorBalıkçıların ışık isyanı! 'Balıklar şaşırıyor'#Balıkçılar
Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta Beyaz Saray geri adım attı ama...Biden canlı yayında açıkladı, dünya şokta! Beyaz Saray geri adım attı ama...#Joe Biden
Bakan Akardan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldıBakan Akar'dan F-16 açıklaması: Çalışma başlatıldı#Bakan Akar
Kendini Picasso sanan aşçılar her yerde varKendini Picasso sanan aşçılar her yerde var!#Picasso
Putin tatilinde Türkiyeye geliyorlar... Sürpriz turistler'Putin tatili'nde Türkiye'ye geliyorlar... Sürpriz turistler#Turizm
Başkan son rakamları açıkladı İhracatta büyük atakBaşkan son rakamları açıkladı! İhracatta büyük atak#İhracat
Hollandadan geldi Türkiyeden almayı düşünüyor Fiyatı 100 bin euroHollanda'dan geldi Türkiye'den almayı düşünüyor! Fiyatı 100 bin euro#Kapadokya
İstila ettiler Dikkat: Hastanelik olabilirsinizİstila ettiler! Dikkat: Hastanelik olabilirsiniz#Yakıcı Denizanası
Onlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyorOnlar üzerine bomba atıyor, bakın Mehmetçik ne yapıyor#Mehmetçik
Sonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkıSonbaharın renkli güzelleri: Tabiat parkları... 13 şehirden keşfedilmeyi bekleyen 17 tabiat parkı#Seyahat
Esra Hankulu’nun ölümünde yeni iddiaEsra Hankulu’nun ölümünde yeni iddia#Esra Hankulu
Alec Baldwinden trajik kaza sonrası ilk sözlerAlec Baldwin'den trajik kaza sonrası ilk sözler #Alec Baldwin Yanlışlıkla Görüntü Yönetmenini Öldürdü
Kendimi iyi hissetmek için yaptımKendimi iyi hissetmek için yaptım!#Serap Paköz
HABERLEREkonomi Haberleri

Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor

#İhracat#Savunma Sanayii#İHA
Savunma ve havacılık sektörü ihracatta hedef büyütüyor

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Polat, birliğin 10 yıllık çalışma döneminde sektördeki ihracatın 3 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti.

Haberin Devamı

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, birliğin 10 yıllık çalışma döneminde sektördeki ihracatın 3 milyar dolar seviyesine çıktığını, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeni hedefler için çalışacaklarını belirtti.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, sektörü dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokmak, tam bağımsızlık hedefinde yerli ve milli ürünlerle ihracatı artırmak amacıyla 60 firma ile başladıkları yürüyüşte 10 yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Kırgızistan Türkiyeden SİHA siparişi verdiklerini duyurdu

İlgili Haber:Kırgızistan Türkiye'den SİHA siparişi verdiklerini duyurdu

800 MİLYON DOLARDAN 3 MİLAR DOLRA ÇIKTI

Üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Türkiye'yi dünyanın her yerinde aranan, tercih edilen, referans gösterilen bir seviyeye ulaştırdıklarına değinen Polat, "60 firma ile kurulduğumuzda hedefimiz sektörün tamamını temsil edebilmekti. Bugün 1100’e ulaşan üye sayımızla sektörümüzü bir araya getirdik, birlikte büyük bir güce ulaştık. Kurulduğumuzda 800 milyon dolar olan ihracatımızı 3 milyar dolar seviyelerine çıkarttık. Yeni pazarlara ulaşma hedefimiz de ise bugün 170 ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sektör konumuna ulaştık." ifadesini kullandı.

Hollanda medyasından Türk SİHAlarına övgü Daha fazla ülkeden talep görüyor

İlgili Haber:Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü! 'Daha fazla ülkeden talep görüyor'

İHRACATA DEĞER KATTIK

Haberin Devamı

Sektör olarak, geçen 10 yılda sadece mühimmat, parça ve ekipmanla sınırlı kalmayıp, gemi, helikopter, zırhlı araç, simülatör, roket ve füze sistemleri, İHA ve SİHA gibi platformların ihracatını gerçekleştirdiklerini aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Ülke ortalamasının çok üzerinde yer alan ihracat kilogram değerini yüzde 20 artırarak 60 dolara çıkararak ihracatımıza değer kattık. Savunma ve havacılık sektörü olarak en büyük hedefimiz Türkiye’nin gururu olmaktı. Havada, karada, denizde, uzayda ve siberde, bugün şanlı bayrağımız yerli ve milli ürünlerimizin üzerinde, dünyanın her yerinde…

10 yılda birlik olarak sektörümüzün geleceğine güvenle ve umutla bakıyor, birlikte başardıklarımızla yeni hedefler için cesaretleniyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü, birliğimizin 12’nci yılında tüm hedeflerimizi 12’den vurmak için çalışmaya, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği olarak biliyoruz ki biz birlikte güçlüyüz."

İlgili Haberler:

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparımTarihe geçecek yanlış park tepkisi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İhracat#Savunma Sanayii#İHA

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede tartışılan adam Vitor Pereira Madem büyük düşünmüyorsun...

Fenerbahçe'de tartışılan adam Vitor Pereira! 'Madem büyük düşünmüyorsun...'

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Tarihe geçecek yanlış park tepkisi

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Balıkçılar Meclis’te dert yandı: Sahil binaları balıkları yanıltıyor

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir

Putin’den Taliban sürprizi: Terör listesinden çıkarılabilir