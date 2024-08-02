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Savunma ve havacılık sanayisinden 431 milyon dolarlık ihracat

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#Haluk Görgün#Savunma#Havacılık
Savunma ve havacılık sanayisinden 431 milyon dolarlık ihracat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 14:48

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin temmuzda 431 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının temmuz ayında 431 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "İlk 7 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4'lük bir artış sergileyerek 3 milyar 335 milyon dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bu rakamla, son 12 ayda gerçekleşen savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 13,4'lük artışla 5 milyar 831 milyon dolara yükseldiğini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlama hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Savunma sanayisi alanında ihracatımızın bu yükselen grafiğinde emeği olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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#Haluk Görgün#Savunma#Havacılık

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