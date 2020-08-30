Savunma ve havacılığa ‘yerli hizmet’

MODERN TEKNOLOJİ

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) 3 ayrı fabrikada 36 bin metrekare alanda faaliyetlerine devam ettiklerini dile getiren Önsever, “450 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk 500’ünde yer alan işletmemiz, hafif raylı sistemler, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi, güneş enerjisi ve inşaat sektörlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Tüm üretim süreçlerinde modern teknolojiden besleniyoruz. Üretimde yerli ve milli olmanın önemine dikkat çekiyoruz” diye konuştu.

BİZ BİZE YETERİZ

Yerli üretimi geliştirmek için izlenecek stratejiler konusunda sürekli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Önsever, sözlerini şöyle sürdürdü: “Global başarılar için yerli ortaklıkların gerekliliğini vurguluyoruz. Firma olarak ülkemizi daimi paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Sektördeki tecrübemizle Türkiye savunma ve havacılık sanayisine gururla hizmet veriyoruz. Gelecekte bu doğrultuda gerçekleşecek her türlü iş birliğine ve desteğe de hazırız. Firma olarak yüzde 100 Türk sermayesi üretimlerimiz, uzmanlık birikimimiz ve üstün kalite anlayışımızla ‘Biz bize yeteriz.’ idealinin savunma ve havacılık sanayinde de her daim var olması gerektiğine inanıyoruz.”

Pandemi döneminde yerli üretimin ülke için öneminin bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Süleyman Önsever; “Savunma ve havacılık sanayindeki çalışmalarımız, hem ülkemize hem de yerli üretime büyük katkılar sağlıyor. Yarattığımız bu etkiden doğan gururla gelecekte de fark yaratan projelere imza atmaya ve ülkemize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.