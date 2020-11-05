Savunma sanayisine mürettebat hizmeti

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen yat yönetim şirketlerinden birisi olan MARINBASE, Türk savunma sanayi için mürettebat yönetim hizmeti vermeye başladı. MARINBASE adına açıklama yapan Genel Müdür Bahadır Şen, “Güvenilir ve kaliteli hizmetlerimizi bundan böyle Türk savunma sanayi için de sunacak olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayız. Savunma sanayi projelerinde deniz kuvvetleri haricinde mürettebat yönetimi hizmeti verilmesinin Türkiye’de ve dünyada çok sınırlı sayıdaki örneklerinden yola çıkacak olursak sadece mürettebat yönetimi hizmeti veren öncü bir firma olduğumuzu ve amacımızın da savunma sanayi sektöründe mürettebat yönetimi hizmetini kalıcı hale getirmek olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA

“Böylesi önemli bir konuda öncü olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diyen Şen şunları söyledi: “Zira ülkemizin bağımsızlığının devamı ve bütünlüğünün sağlanması konusunda en önemli adımlardan birisi olan, son yıllarda çok ciddi gelişim gösteren yerli ve milli savunma sanayimizin daha da gelişmesi konusunda üzerimize düşen tarihi sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında tüm imkan ve kabiliyetlerimizle savunma sanayimizi desteklemek için asla tereddüt etmeden gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

YENİ HEDEFLER VAR

Şirketin yeni hedefleri konusunda da bilgi veren Şen, “MARINBASE’de hedefler asla bitmez. Derhal sıradaki hedefimize odaklanıyoruz. Yeri gelmişken göz bebeğimiz olan Savarona ve Yakamoz yatlarının Türkiye Cumhuriyeti devleti adına yönetimine talip olduğumuzu da bir sonraki hedefimiz olarak gururla belirtmek isterim” dedi. Şirketin, 2013 yılında yola çıktığını hatırlatan Bahadır Şen gelinen süreci şöyle özetledi: “Şirket, 2019 yılının başında Türk savunma sanayi ve devlet gemileri için de hizmet sunmayı hedeflerinin arasına dahil etti ve operasyonel yapısını bu yönde düzenlemek için ilk adımlarını attı. 2020 yılıyla beraber, Üsküdar’da bulunan merkez ofisine ilave olarak Tuzla’da yeni açtığı şubesiyle beraber tüm hazırlıklarını tamamladı ve Türk savunma sanayi için hizmet vermeye hazır hale geldi. Bu kapsamda Şubat 2020‘den itibaren Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM)’nin ana yüklenicisi olduğu Türk savunma sanayisi için yeni inşa edilen bir gemiye, Liman Kabul Testleri (HAT) ve Seyir Kabul Testleri (SAT) süresince askeri gemi deneyimine sahip, tercihen deniz kuvvetlerinde görev yapmış ve uzakyol ehliyetli mürettebat temini ve mürettebat yönetimi hizmeti vermeye başladı.”