Savunma sanayisinde "Yapay Zeka Platformu" kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağını belirterek, "Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.



Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor Programı'nın ikinci dönem ödül ve üçüncü dönem yarışmaları imza töreni, SSB'de gerçekleştirildi.



İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve teknoloji yönetimi faaliyetleriyle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenleri tamamen yerli ve milli imkanlarla üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Şu ana kadar 47 Ar-Ge projesini başarıyla tamamladıklarını, 62 projenin devam ettiğini dile getiren Demir, bu projelerin toplam bütçesinin 3,5 milyar lira olduğunu dile getirdi.



Demir, son yıllarda özellikle yazılım teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler yaşandığına, yazılımın bütün teknolojiler için en temel bileşen haline geldiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Yükselen ve çığır açan teknolojiler içerisinde yazılım teknolojileriyle doğrudan ilgili yapay zeka, büyük veri, genişbant teknolojileri, robotik, otonomi ve siber güvenlik teknolojilerini destekleyen alt teknoloji başlıkları üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yapay zeka teknolojisinde birçok projeyi eş zamanlı olarak başlattık. Geleceğin muharebe ortamları için 'oyun değiştirici' nitelikte bir teknoloji olarak görülen sürü zekası OTAĞ faaliyetlerini geçen yıl tamamladık. Bu yıl içerisinde sürü zekası teknolojilerine yönelik yayınlamış olduğumuz Savunma Sanayii Geniş Alan Ar-Ge (SAGA) çağrılarıyla ülkemizi muharebe ortamında üstün kılacak proje önerileri topladık ve değerlendirmeye başladık."



Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde belirtilen hedefleri savunma sanayisi açısından ele alarak eylem planlarına dönüştürmeye önem verdiklerini ifade eden Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Günümüz yapay zeka teknolojisi hemen hemen bütün sistemlerde performansı artırmayı ve özellikle otonom kabiliyetleri artırmayı sağlayacak yenilikler sunmaya başlamıştır. Yapay zeka teknolojilerinde en hızlı olan ve bu teknolojilerle sistemlerini en hızlı dönüştüren ülkelerin yakın bir zamanda diğerlerine üstünlük sağlayacağı da açıktır. Bu doğrultuda hazırlıklarına devam ettiğimiz SSB Yapay Zeka Platformu'nu en yakın zamanda hizmete açmayı planlıyoruz. Bu platformla hedefimiz, sektörümüzün yapay zeka alanındaki çalışmalarını ivmelendirmek ve daha üretken hale getirmek."



ÖDÜLLER VE YARIŞMADA YENİ DÖNEM



Ödül töreninde, ikinci dönem yarışmalarında uydu kategorisinde birinci olan Prof. Dr. Hakan Çevikalp, ikinci olan HAVELSAN'dan Emre Başeski ve üçüncü olan SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinden Halil Sunar'a ödülleri takdim edildi.



Geniş alan gözetleme kategorisinde ise Kuartis'ten Dr. Osman Serdar Gedik ve Emre Can Sevindik birincilik, OBSS Teknoloji AŞ'den Fatih Akyön ikincilik, SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinden Öner Ayhan üçüncülük ödülü aldı.



Programın 3'üncü döneminde ise 3 üniversitenin yürütücülüğünde 3 yarışma düzenlenecek. Bu kapsamda; Fırat Üniversitesi ile "Üretici Çekişmeli Ağlar (GAN) ile Sentetik Veri Üretimi", İTÜ ile Pekiştiricili "Öğrenme Tabanlı Sürü Stratejisi Geliştirme", ODTÜ OGAM ile "Hareketli Hedef Takibi için Güzergah Birleştirme" konularında yarışma sözleşmeleri imzalandı.

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