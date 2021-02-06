Savunma sanayiinde yıllık ciro 11 milyar dolar

TEKNOKAR Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni’nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayii alanında kıyasıya bir rekabet olduğunu söyledi. Küresel askeri harcamaların 2 trilyon dolara ulaştığını dile getiren Varank, dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD ve Çin’in bu alandaki harcamalarına değindi. Varank, dünyada ekonomik güç ve uluslararası arenada söz sahibi olmak için savunma sanayisine yatırım yapmak gerektiğini belirterek, “Savunma sanayi hem milli güvenlik açısından hem de sektörde geliştirilen teknoloji ve tedarik ağı yoluyla ülke ekonomisi açısından bir lokomotif işlevi görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

YERLİLİK ORANI ARTTI

Savunma sanayisinde ihracat yasağı gibi sorunların uzun vadede sektörde yerlileşmenin önünü açtığına işaret eden Varank, şunları kaydetti: “Yani kötü komşu, ev sahibi yapıyor. 2002’de yüzde 20’lerde olan yerlilik oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmayı başardık. Sektörün yıllık cirosu 11 milyar doları aşmış durumda. Bu cironun yaklaşık yüzde 30’u da ihracattan geliyor. Türkiye artık sadece kendi savunma sanayisini inşa edebilen değil, yurtdışı pazarlara da ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi.”

‘GİRİŞİMCİLERE DESTEĞE DEVAM’

Hükümet olarak girişimcilerin savunma sanayi alanındaki fırsatlardan istifade etmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirten Varank, bugüne kadar TÜBİTAK aracılığıyla 813 savunma sanayi projesine 5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını, KOSGEB aracılığıyla da 2018-2020 döneminde savunma sanayindeki 277 KOBİ’ye 30 milyon liraya yakın destek sağladıklarını bildirdi. Varank, kalkınma ajanslarının da 53 projeye eş finansman desteği verdiğini ifade etti.

TEKNOFEST İSTANBUL’DA

Bakan Varank, yetişmiş insan kaynağı kapasitesini arttırmayı hedefleyen Teknofest’in teknoloji yarışmalarına geçen yıl 100 binin üzerinde gencin başvurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest, Milli Teknoloji Hamlesi’nin toplumsallaşmasına da hizmet ediyor. İlkokuldan lisans üstü seviyesine kadar her düzeyden nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen Teknofest Teknoloji Yarışmaları’na 28 Şubat’a kadar başvurabilirler. Gençlerimiz lütfen takımlarını kurup bu yarışmalara başvursunlar Teknofest’i bu sene inşallah İstanbul merkezli olarak düzenleyeceğiz.”