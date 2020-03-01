Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı: Sürü İHA'lar yakında göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden "İHA'ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi-Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi, gökyüzündeki ordumuz. SÜRÜ #İHA Her şey vatan için" notuyla paylaşılan görüntülerde, sürü İHA'ların yakında göreve hazır olacağı belirtildi.

İHA’ların GPS olmayan ortamda da görev yapabildiği KERKES Projesi - Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi



Gökyüzündeki ordumuz!



SÜRÜ #İHA 🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Her şey vatan için! pic.twitter.com/dcN1MNUw0J — SSB (@SavunmaSanayii) March 1, 2020