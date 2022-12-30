Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında Milli Savunma Projelerini anlattı. İsmail Demir, "Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Bugün akşama kadar yayınlamamızı beklesin arkadaşlar. Hava savunma sisteminde güzel bir haber daha gelecek." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu noktaya çok da kolay gelinmediği gibi arkasında gerçek bir ARGE ve teknoloji çalışması ve yerlileştirme çabası olması gerekiyor. Onun da itici gücü yine milli ve yerli platform ürünleri.

Biz bir ürünü hedeflediğimizde o ürünün bütün bileşenleriyle ilgili çok net bir analiz yapıp sektörü bu konuda seferber edebiliyoruz.

Sektör derken de yine rakamlardan bahsettiniz. Burgulamak gerekirse o yıllarda yüzde 20'nin altında bir yerlilik olduğu günlerde toplam 60 kadar şirketimiz varken şu anda sayı 1.600 – 2.000'lere doğru gidiyor. Yani sanayi ekosisteminin bu işe dahil edilmesi de yerlileştirme sürecinin bir parçası.

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Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.

Savunma sanayiinin koordine edilmesi önemli. Projelerin dağıtılması önemli. Genelde proje yürütücüsü taraf biziz. Yürütürken sözleşmeleri imzalarken o sözleşmelerin içinde olabildiğinde alt şirketlerin bulunmasını sanayiinin alta yayılmasını artı ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

Bu şirketlerle beraber zaten yerliliği sağlıyorsunuz. Şirketler devreye girip yerli ürünleri onlar yapabiliyorlar. Onlar bu teknoloji geliştirebiliyorlar. Bu konuda toptan bir yürüyüşümüz olması gerekiyor. Genelde devletin liderlik ettiği bir sahadır savunma sanayii bütün ülkelerde Türkiye'de de öyle ama o ana şirketlerimizin çok geniş ölçüde alta yayılması önemli.

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BÜYÜK BİR TIRMANIŞ OLACAĞINI GÖSTERİYOR"

Yani evet önemli bir katkı sağlanıyor bu yılki rakamımızı 4 milyarı işaretledik aştık gelecek yıl çok daha büyük hedeflere gideceğiz ama bu artış hızımız önümüzdeki yıllarda çok daha başka bir boyuta taşınacak. Çünkü platformlarımız ve ürünlerimiz gittikçe daha fazla tanınır olmaya başladı. Dünyada savunma sanayii söz konusu olduğunda 3-5 sene önce Türkiye'ye bir dakika dikkatle bakalım diyen ülke sayısı azken şu anda giderek artan sayıda ülke savunma sanayii ürünleri veya alımı söz konusu olduğunda gözlerinin Türkiye'ye de çevrilmesi gerektiği ile ilgili belli bir farkındalık var. Bu giderek artıyor. Bu da savunma sanayii ihracatı konusunda önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir tırmanış olacağını gösteriyor.

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HANGARDAN ÇIKACAK NE DEMEK?

Bu tip iddialı veya ileri teknoloji uçakların geliştirilmesinde belli aşamalar vardır. Bunlardan bir tanesi uçağın bütün sistemleriyle ete kemiğe bürünüp tabiri caizse hangardan çıkışı.

Bütün sistemleri üzerinde monte edilmiş durumda artık bu sistemlerin birbiriyle entegre şekilde testlere başlaması aşamasına geldik anlamına geliyor. Hangardan çıktığında çeşitli sistemlerin çalışması birbiriyle uyumu çeşitli şartlarda çeşitli randıman ve seviyelerde çalıştırılmaları ve oradan sürekli veri alınması gibi bir süreç. Piste koşturulması, iç takımlarının frenlerinin test edilmesi titreşim testlerinden geçmesi diğer elektronik hidrolik sistemlerinin birbiriyle uyumu, çeşitli iklim şartlarında başka şartlarda çalıştırılmaları gibi bir dizi test sürecinin başlangıcı anlamına geliyor..

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MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

5. nesil uçak olarak gelecek. Nihai hedefimiz bu. F-35 dahil bu tür uçaklar seviye seviye aşama aşama diye adlandırılır. Bizim blok-1 diye başladığımız bir seviye orada nihai sizin beklediğiniz performans parametreleri ve unsurları var onlardan biraz daha altıyla başlarsınız sistem devreye girdikçe oradaki uyumu ve sonuçları aldıkça neyi daha iyi yapacağınız veya hangi yönde geliştireceğinizle ilgili verileri alır üstüne koyarak işte blok-2 olur 3 olur yani bugün kullandığımız F-16'larda bile bir dizi bloklardan bahsediliyor. Her uçağın hizmete giriş uçuş ve daha sonrasında olgunlaşma süreci vardır.

SİDA PROJELERİ

Tümüyle insansız sistemler ve unların entegre çalışması bizim gelecek okumamızda önemli bir konu. Tabii en önemli unsur insanımızı koruyorsunuz çok daha risk alarak operasyon yapabiliyorsunuz. Bu sistemlerin uzaktan kumanda otonom çalışması gibi hususlarla hem yazılım hem elektronik donanım hem elektronik savaş veya önleme gibi konuları da hepsini bir araya getirip bir sistem üstünlüğü sağlıyorsunuz.

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Bizim aslında buraya vurgu yapmamızın sebebi bu o İHA'larla başlayan süreçte insansız sistemlerin tümü ki şurada memnuniyet verici bu konu da sektörün bu tür projeler önlerine koyduğunda çok eski alışkanlık olan bekleyelim devlet para versin proje başlasın öyle iş yapalımdan öte kolları sıvayıp evet biz böyle bir ürüne talibiz kendimiz kaynak ayırarak bu işe girer ve yaparız buyurun ürünümüzün performansımızı görün diye bir aşamaya gelmeleri ki bu sayede 3-4-5 çeşit firma ham kara hem deniz araçlarında devreye girip ürünümüz bu deyip entegrasyona başladılar. Bu da Türkiye'nin gücüne güç katacak bir yürüyüş. Bu yürüyüş giderek büyüyerek devam edecek bu da güzel tarafı.

SAVUNMADA YENİ MÜJDELER GELİYOR

Yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz. Yani bugün akşama kadar onu yayınlamamızı beklesin arkadaşlarımız. İpucunu da vereyim hava savunma sistemimiz malum bir zincir şekline geliyor orada güzel bir haber daha gelecek. Görüntüleriyle beraber akşamı beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik onu da duyuracağız.

SİDA'MIZ İLK DEFA BİR NATO TATBİKATINA KATILDI

NATO tatbikatına katılan bir SİDA'mız orada hem elektronik önleme görevi yaptı, bir Türk ürünü ilk defa o tatbikattaydı.

LAZER SİLAHI "ALKA" NASIL ÇALIŞIYOR?

Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü. Lazer silahıyla bir yeri burmak için ne yapmanız gerekiyorsa yapıyorsunuz. Şu andaki geldiğimiz seviyede lazer ışınlarıyla biz drone durduruyoruz.

HÜRJET NE ZAMAN GÖKLERDE OLACAK?

Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız. Testlerden geçiriyoruz, 2023'te uçuracağız. Ete kemiğe büründü gün sayıyor. İlk uçuşunu yapacak. Birçok ülkeye teklif veriyoruz sadece Malezya'ya değil.

GÖKBEY'DE İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

Seri üretimine başlandı, teslimatlar hızlanacak.

"ALANDA TERÖRİSTLERİN BELLİ KIRILMIŞTIR"

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Değirmencioğlu'nun yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle ilgili açıklaması şöyle:

Yerli ve milli ürünler üretilmeye başlandı. İleri teknoloji insansız hava araçları, yazılımlar, yapay zekâ gibi atılımlarla Türkiye kendini dünyaya hissettirmeye başladı.

Şu anki altyapımız bize önemli kolaylıklar sağlar. Daha iyi noktaya doğru ilerliyoruz.

Alanda teröristlerin beli kırılmıştır. İHA-SİHA'lar sayesinde teröristler mağaralardan kafasını çıkaramıyor. Teröristlerin psikolojisi bozulmuştur ve psikolojik üstünlük sağlanmıştır.

Jandarmanın terörle mücadele görevi vardır. Yapay zekâ, İHA, SİHA kullanıyor ve başarımızın sebeplerinden bir tanesidir.

Jandarmanın kolluk görevi var. Trafiğe, sınıra, suçlu takip ediyor. Jandarma sadece terörle mücadele etmiyor, doğal felaketlerde de jandarma orada.

Yangınlarda helikopterler kullanıldı. Vatandaşın her zaman hizmetindedir. Yeni ve ileri teknoloji işimizi kolaylaştırıyor.