Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım" diyerek duyurdu

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. tarafından milli imkanlarla savaş denizaltısı dizayn edilmesi ve inşası için sanayi altyapısının geliştirilmesi amacıyla STM500 denizaltısının yapımına başlandı. STM mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının mukavim tekne test üretimine start verildi. Bu çerçevede bir savaş denizaltısının mukavim teknesi Türkiye’de ilk defa sivil sanayide üretilmiş olacak. Dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilen yerli ve milli STM500 denizaltısı son derece modern özelliklere sahip.

"STM500 MODERN SAVAŞ SİSTEMLERİ İLE DONATILACAK"



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM500’ün üretiminde ilk aşamayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım. Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak.”

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"STM500 YÜKSEK İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİP"



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, “Türkiye’de denizaltı inşa ve modernizasyon kabiliyetine sahip ilk mühendislik şirketi olarak tarihi bir kilometre taşına daha ulaştık. Milli mühendisliğimizin eseri, STM500 denizaltımızın mukavim tekne test üretimine başlamaktan gurur duyuyoruz. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan STM500 denizaltımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı kutluyor, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

30 GÜN BOYUNCA KESİNTİSİZ GÖREV SÜRESİ



Türk mühendislerinin eseri küçük boyutlu milli denizaltı STM500, hem sığ sularda ve hem de açık deniz şartlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi global taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak olan STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak. STM500, 18 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca her türlü görevi icra edebilecek. Platform, 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak.

Öte yandan, yurt dışında ilgi gören STM500 için görüşmeler de sürüyor. Türkiye, havacılık ve uzay teknolojilerinde olduğu gibi stratejik bir alan olan denizaltı teknolojilerinde de STM'nin önderliği ve yerli sanayinin katılımı ile çalışmalarına devam ediyor.