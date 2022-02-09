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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Onlarcası teslim edildi

#İsmail Demir#K+ Füzesi#Türk Silahlı Kuvvetleri
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu Onlarcası teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların teslimatının devam ettiğini duyurdu. Demir paylaşımında, "Her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Füze Sistemi K+'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatının devam ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz! TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi’nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Roketsan tarafından geliştirilen TRG-300 (K+) Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 30-120 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedeﬂer üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü yaratabiliyor.

TRG-300 Füzesi; ROKETSAN tarafından geliştirilen K+ Silah Sistemi ve Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabiliyor.

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TRG-300 Füzeleri, Azerbaycan ile Bangladeş tarafından da halihazırda kullanılıyor.

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#İsmail Demir#K+ Füzesi#Türk Silahlı Kuvvetleri

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