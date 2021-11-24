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Savunma Sanayii Başkanı Demir: Oyun değiştirici olmalıyız

#Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir#Teknoloji#Silah
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Oyun değiştirici olmalıyız

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarına katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bazı alanları kendimize hedef seçip o alanda, teknoloji derinliğini yakalamamız, sahaya oyun değiştirici, bizi üstün kılıcı bazı unsurları koymamız gerekiyor. 5 yıl önce Türkiye’nin kendi tasarladığı bir piyade tüfeği dahi yoktu. Bunlar bize cesaret vermeli” diye konuştu.

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KONYA Sanayi Odası tarafından bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinliğe,Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayi sektöründe ana yüklenici ve tedarikçi firmaların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın savunma ve havacılık sanayinde Türkiye’nin en başarılı illerinden birisi olduğunu vurguladı. Kütükcü, Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının ilkinin 2014 yılında düzenlendiğini, aradan geçen 7 yılda Konya’nın sektördeki ihracatının 7 kattan fazla artarak 232 milyon doların üzerine çıktığını aktardı. Kütükcü, Konya’nın şu anda Savunma ve Havacılık Sanayii’nde Türkiye’nin 4. büyük ihracatçısı olduğunun altını çizdi. Kütükcü, “Ben bu şehrin Sanayi Odası Başkanı olarak şuna yürekten inanıyorum ki, Konya’mızın yüksek katma değere odaklanan bu yatırım yolculuğu, Allah’ın izni ile yeni yatırımlar ile taçlanmaya devam edecek. Ben bu vesileyle savunma sanayi başta olmak üzere, teknoloji üreten tüm ana sanayileri Konya’mıza yatırıma davet ediyorum. Gelin Konya’ya yatırım yapın, birlikte büyüyelim” dedi.

‘OYUN DEĞİŞTİRİCİ’

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Ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik bağımsızlığın her zamankinden daha önemli bir konu haline geldiğini aktaran İsmail Demir, “Geleceğe yönelik teknolojilerde Türkiye’nin bazı alanlarda dünyanın en iyileri arasında oynaması gerektiğini bunun mutlak bir şart olduğunu vurguluyorum. O bakımdan bazı alanları kendimize hedef seçip o alanda, teknoloji derinliğini yakalamamız, sahaya oyun değiştirici, bizi üstün kılıcı bazı unsurları devreye koymamız gerekiyor. 5 yıl önce Türkiye’nin kendi tasarladığı bir piyade tüfeği dahi yoktu. Artık kendi ürettiğimiz tüfekler, hava savunma sistemleri, çeşitli mühimmatlar, muhtelif menzilli roketler var. Uzaya da ulaşmış durumdayız. Bunlar bize cesaret vermeli. Ancak daha çok mesafe yürümemiz gerektiğini unutmamalıyız ” diye konuştu.

‘REKABET GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ’

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KONYA’nın savunma sanayine yönelik yeni hedefleri olduğunu aktaran KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’yı Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatında Türkiye’nin 3. büyük ili yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ayrıca şu anda 3 olan Konyalı ana yüklenici firma sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Yine Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nde 160 olan onaylı tedarikçi arasındaki 22 Konyalı sanayici sayımızı iki katına çıkarmayı da öncelikli hedef olarak belirledik” şeklinde konuştu. Konya Valisi Vahdettin Özkan da, tüm sektörlerde olduğu gibi savunma sanayi alanında da uluslararası arenada rekabet gücünün çok önemli olduğunu söyledi.

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#Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir#Teknoloji#Silah

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